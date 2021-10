Face à la crise du logement, plusieurs élus se mobilisent et font des propositions. Ils veulent plus de logements sociaux en Ile-de-France pour permettre aux 740 000 familles en attente de pouvoir se loger. Un rassemblement est également prévu le 10 novembre prochain.

Métropole du Grand Paris : "On est à plus de 10 ans d'attente pour obtenir un logement social"

De nombreux Franciliens cherchent un logement social dans la Métropole du Grand Paris sans réussir à le trouver. Le temps d'attente est estimé à 10 ans. Des bouchons qui s'inscrivent dans une crise du logement selon plusieurs élus : loyers trop chers, appartements trop petits ou vétustes et pas assez de logements sociaux... Résultat : les départs sont nombreux, notamment depuis la capitale.

Alors pour tenter de changer les choses, plusieurs maires et élus municipaux de la métropole tirent la sonnette d'alarme et font une dizaine de propositions. Patrick Jarry, maire divers gauche de Nanterre et président de la Commission logement de la Métropole du Grand Paris détaille les principales : "Faut secouer le cocotier. Nous on propose, entre autres, que dans tous les projets de plus de 12 logements, il faille faire 30% de logements sociaux partout dans la Métropole. Ensuite, l'Etat doit revoir le niveau de subventionnement de la réalisation de logements sociaux parce qu'il y a des projets qui ne sortent pas à cause d'un manque de subventions suffisantes et parce que les bailleurs sociaux n'ont pas les fonds propres pour les faire. Enfin, Etat, collectivités et communes, nous devons prendre à bras le corps la question du prix du foncier dans la Métropole du Grand Paris."

Parmi les autres propositions faites par les élus, l'utilisation des bureaux vides pour les transformer en logements sociaux. Actuellement, dans la métropole, 55 millions de mètres carré de bureaux ne sont pas utilisés.

Un rassemblement est prévu en novembre

Actuellement, 740 000 familles sont en attente de logements sociaux en Ile-de-France. Toujours selon Patrick Jarry, ce sont "740 000 familles qui ont renouvelé leur inscription cette année. De l'autre côté, on attribue en moyenne 70 000 logements par an. Ce qui veut dire que l'on est à plus de 10 ans d'attente."

Un chiffre qui inquiète, notamment Jacqueline Belhomme, maire communiste de la ville de Malakoff dans les Hauts-de-Seine qui compte 42% de logements sociaux : "Aujourd'hui, des gens de classe moyenne ne peuvent plus se loger dans le logement social. Et comme à Malakoff - ou dans la métropole en générale - le logement privé est extrêmement cher, ces familles se retrouvent à devoir partir vers le sud du département, notamment l'Essonne. Elles vont donc avoir 2-3 heures de transports pour aller travailler."

"On ne veut pas d'un modèle de société où la Métropole du Grand Paris serait réservée seulement à ceux qui ont les moyens de se loger" - Jacqueline Belhomme, maire communiste de Malakoff

Face à cette situation, l'élue n'est pas la seule à vouloir agir. Michel Leprêtre, vice-président communiste de la métropole, lui aussi veut que les choses avancent et que l'état joue son rôle : "Il y a une hypocrisie parce qu'on nous demande de faire mais nous n'avons pas les moyens. C'est plus facile aujourd'hui de déresponsabiliser l'Etat et le patronat. On doit assumer, il faut donc investir mais l'Etat doit jouer sa partition."

Un rassemblement est prévu le 10 novembre à 18h devant le ministère du logement.