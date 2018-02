Provence, France

Réformer le statut des cheminots, c'est ce que compte faire le gouvernement pour les futurs embauchés. Une réforme voulue avant l'été et qui passera probablement via des ordonnances, comme pour la réforme du droit du travail. Le statut de cheminots existe depuis 1909. Il concerne 92% des salariés de la SNCF et permet notamment d'avoir un emploi garanti à vie et 28 jours de congés payés.... La direction de la SNCF a même publié sur son site internet un article sur ce que c'est que d'être cheminot pour mettre fin aux clichés.

"Venez travailler avec moi" Amélie, conductrice de TER

Ces clichés, "cela met en colère" Amélie. La jeune femme ne comprend pas les personnes qui s'imaginent que travailler à la SNCF est une sinécure. Amélie vient d'être embauchée il y a un an et demi en tant que conductrice de TER, un rêve pour cette passionnée de mécanique. "J'ai mon permis voiture, mon permis bateau, mon permis moto, et maintenant je conduis des trains. Je suis fan de mécanique".

Même si son métier de conductrice de train est une passion mais elle refuse d'entendre dire qu'elle est une privilégiée : "Venez travailler avec moi, passer la semaine, se lever à 3 heures, travailler les weekend, travailler en décalé, dormir deux soirs par semaine en dehors de la maison, on verra si à la fin de la semaine, vous voulez être embauché à la SNCF". Même constat pour Ludovic, conducteur depuis 2 ans : "C'est très difficile pour la vie de famille et pour le rythme de vie" qui change chaque semaine.

"Avant il y a un esprit de famille à la SNCF", Georges, retraité

Des contraintes qu'a vécu aussi Georges, retraité cheminot, à son époque. Il a commencé "sur des chantiers", il travaillait de nuit. Comme Amélie et Ludovic, il a travaillé les 24, 25 décembre, les jours fériés et les weekend en décalé. Georges résume le statut de cette manière : "Cela correspond à du travail, à de la disponibilité et à l'obligation de travailler de nuit. C'est un ensemble de choses".

Georges est parti à la retraite en 2012, à l'âge de 57 ans. Cela fait partie des "avantages" du statut. Un conducteur cheminot à le droit de partir à la retraite dès 52 ans ou 57 ans pour les non conducteurs. Sauf que depuis 2008, la durée de cotisation a augmenté. Les cheminots commencent à cotiser aussi longtemps que les autres et Amélie devra travailler 43 ans pour pouvoir partir à la retraite à taux plein, comme n'importe quel salarié affilié au régime général.

Georges reconnait qu'il est parti à la retraite au bon moment, au moment où "l'ambiance a changé". Ce qui l'étonne c'est que "cette casse" de la SNCF est voulue par "un homme qui vient d'un gouvernement de gauche". Georges se souvient "d'une solidarité, d'un esprit de famille qu'il y avait à la SNCF mais qu'il y a de moins en moins".

Les quatre principaux syndicats de cheminots, CGT, UNSA, Sud et CFDT se sont réunis ce mardi 27 février pour organiser un front uni contre cette réforme. Il rencontre ce jeudi 29 février, la ministre des Transports Elisabeth Borne mais promettent des mouvements de grève au mois de mars.