Metz : 2.000 salariés de la fonction publique dans la rue

Ils sont pompiers, policiers, infirmières, secrétaires de mairie... Plus de 2.000 personnes ont manifesté ce mardi à Metz... Contre le gel de leurs salaires et les 120.000 suppressions de postes annoncées dans la fonction publique d'ici 2022.

"Jessica, 34 ans, aide soignante au service des malades 24h/24 - 7j/7 pour 1.300 € net/mois". Hissés sur un char, des mannequins de vitrine habillés en fonctionnaires défilent eux-aussi : un pompier, un policier, un agent de la propreté, et une aide soignante, avec chacun une pancarte autour du cou. Métiers pas assez valorisés, salaires pas assez élevés, heures supplémentaires en pagaille... Les revendications sont nombreuses, relayées par 2.000 manifestants ce mardi dans les rues de Metz.

Manifestation des salariés de la fonction publique à Metz, le 10 octobre 2017. © Radio France - Clément Lacaton

A l'avant du cortège, une banderole rappelle que neuf syndicats ont répondu à l'appel. Un rassemblement unitaire dans la fonction publique, du jamais vu depuis dix ans.

"On a 10 euros pour une nuit de 10 heures de travail"

Dans le cortège, de nombreux personnels de santé, à commencer par un groupe d'infirmières venues de l'hôpital de Sarrebourg. Elles nous parlent de leur prime de nuit : "On a 10 euros pour une nuit de 10 heures de travail, quand on sait la charge de travail que représentent les nuits, 1 euro pour une heure c'est rien !" Elles regrettent aussi le manque de personnel : "La nuit on est seule avec une aide-soignante pour 26 patients... C'est compliqué, lourd. Des fois on fait 8 heures sans manger et sans boire."

"On doit faire toujours plus avec moins de personnel"

Patricia est puéricultrice au CHR Metz-Thionville : "Moi je m'occupe des bébés prématurés. On doit faire toujours plus avec moins de personnel, on nous ajoute énormément de tâches de prise en charge des usagers."

"C'est la population qui paie les frais de cette politique", peste Eric, éducateur. Pour lui, l'avenir du service public est "clairement" remis en cause par le gouvernement : "La vocation du service public est d'être au service de la population. Des services publics sont menacés d'être privatisés. Quand l'intérêt de l'argent domine la satisfaction des besoins sociaux, on peut se poser des questions pour l'avenir."

Les agents des impôts quant à eux sont particulièrement mobilisés ce mardi en Moselle (35% de grévistes selon le syndicat SNUI), avec près de la moitié des sites fermés dans le département (30 sur 65).