Metz, France

Les pavés avant le retour sur les rails. Avant de reprendre le travail, demain, jeudi, plus de 250 cheminots ont manifesté cet après-midi entre la gare de Metz et la préfecture, pour s'opposer à la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement. Cette manifestation a été organisée par plusieurs syndicats (CGT, CFDT, UNSA, SUD) et elle l'était soutenue par le PCF, le NPA et la France Insoumise. Les manifestants craignent une privatisation de leur entreprise, la suppression du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés, et la disparition de certaines petites lignes.

Devant la Gare de Metz, et malgré une pluie battante, les cheminots présents, ont notamment affiché leur farouche volonté de faire plier le gouvernement. L'un d'entre eux se souvient d'ailleurs du précédent de 1995 : " On avait fait plié Juppé, on va faire pareil avec Macron ".

L'ouverture prochaine à la concurrence inquiète aussi les manifestants. Christophe de la CGT Lorraine rappelle les précédents étrangers avec " augmentation des tarifs et moins d'entretien sur les voies. "

" Les cheminots ne sont pas morts " crient les grévistes présents et ce sont pas non plus des privilégiés. C'est le message qu'a voulu aussi relayé Alexandre, embauché depuis 1997. Il précise qu'il ne partira en retrait qu'à l'âge de 62 ans, bien loin des 55 ans, qu'il entend ici ou là.

Tous les cheminots croisés ce mercredi dans le cortège messin ont assuré qu'ils cesseront de nouveau le travail ce dimanche et lundi, lors des 2 prochaines journées de grève perlée.

Les prévisions de trafic pour demain, jeudi 5 avril 2018 : reprise progressive de la circulation, avec 9 TER et 9 TGV sur 10 sur les rails