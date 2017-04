Avec l'ouverture du futur centre commercial Muse à Metz, 750 emplois sont à pourvoir dès maintenant

A Metz, le centre commercial Muse et ses 112 boutiques ouvrent leurs portes à l'automne. Au total, 750 emplois sont à pourvoir. Ce mardi 4 avril, une convention a été signée entre le promoteur Apsys et Pôle Emploi pour privilégier les candidatures des chômeurs mosellans.

Mardi 4 avril, le président fondateur d'Apsys, maître d'oeuvre du projet Muse, a signé une convention avec le maire messin, Dominique Gros et le directeur départemental de Pôle Emploi en Moselle, Patrick Guiné. Le but ? Rendre les demandeurs d'emplois mosellans prioritaires pour les recrutements du centre commercial Muse, qui ouvre ses portes à l'automne.

C'est donc une grosse machine de recrutement qui est en train de se mettre en place à Metz. 750 postes sont à pourvoir, mais Pôle emploi compte étudier dix fois plus de candidatures comme l'explique Patrick Guiné : "On constitue un vivier à destination des enseignes commerciales et de restauration de manière à ce qu'après, elles puissent intervenir et faire leur sélection." Les sélections qui commencent fin avril, et se dérouleront à la gare de Metz.

Quels types de contrats ?

Deux tiers des postes représentent des CDI, contrats à durée indéterminée, le reste sont des contrats étudiants. "Si on prend Primark par exemple vous avez 60% de CDI à temps complets, vous avez des CDI à temps partiel et vous avez également des contrats étudiants", poursuit le directeur départemental de Pôle Emploi.

Quels profils ?

Les profils recherchés ne demandent pas de qualification particulière. "L'idée c'est de pouvoir mettre en place des formations pour que ces demandeurs d'emplois puissent correspondre aux emplois ", détaille le président fondateur d'Apsys, Maurice Bansay. "L'investissement global est de plus de 320 millions d'euros. On souhaite absolument que ce type d'investissements privés puissent bénéficier prioritairement aux demandeurs d'emplois locaux" ajoute-t-il.

J'encourage vivement tous les demandeurs d'emplois, y compris ceux qui n'ont pas forcément une expérience commerciale de venir postuler pour un emploi à cette occasion parce qu'on sera ravis de participer à une réorientation de carrière et de faire en sorte de faire preuve de flexibilité en les orientant vers de nouvelles opportunités d'emplois", Maurice Bansay, maître d'oeuvre du projet Muse.

Maurice Bansay, maître fondateur du projet Muse, invite tous les intéressés à postuler via Pôle emploi.

Déjà 1100 candidatures ont été envoyées à Pôle emploi. Vous pouvez, vous aussi, envoyer la vôtre sur recrutementmuse.57043@pole-emploi.fr. Il vous faut pour cela joindre vos coordonnées, votre CV et le secteur qui vous intéresse.