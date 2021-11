Metz : ces commerçants qui optent pour une ouverture le dimanche

Les Messins ont profité ce dimanche 28 novembre d'une première ouverture dominicale, qui se répètera les 5, 12 et 19 décembre pour faciliter les achats des fêtes de fin d'année. Les professionnels espèrent ainsi surfer sur le marché de Noël et redynamiser le centre-ville.

Les rideaux de fer des commerces se sont levés dans plusieurs rues de Metz ce dimanche 28 novembre. En plus du marché de Noël, les consommateurs vont pouvoir profiter de trois autres ouvertures dominicales : les 5, 12 et 19 décembre. La préfecture de Moselle a donné son feu vert pour mieux répartir les achats pendant la semaine, et surtout remplir la hotte du Père Noël. Une aubaine pour les commerçants du centre-ville, comme dans la rue des Jardins, près de la place d'Armes.

Attirer une nouvelle clientèle

Une cinquantaine de commerçants est située dans cette rue étroite à sens unique, proche de la grande roue de Noël. Toutes les vitrines ne sont pas allumées, mais Louise, gérante d'un dépôt-vente, a fait le choix d'ouvrir : "La roue attire énormément de monde, les familles vont arriver, avec les parents et ils ne vont pas hésiter à aller dans les commerces." Pour attirer les regards, les commerçants ont décoré leur rue, avec des nœuds rouges et des illuminations.

Xavier, fleuriste, a décidé d'ouvrir son commerce les dimanches avant Noël à Metz. Copier

Quelques pas plus loin, Xavier, le fleuriste, a placé ses couronnes de Noël en vitrine et espère que ses confrères vont également lever le rideau. "Les commerçants se basent sur les autres, si tu ouvres alors j'ouvre, et si plusieurs ouvrent alors les gens vont venir pour certains commerces et passeront devant les autres", décrit le jeune homme qui a lancé sa boutique il y a un peu plus d'un an.

Retour sur investissement

Une ouverture dominicale n'est pas anodine et a un coût pour les commerçants. Certains sont plus frileux que d'autres et craignent de perdre leur journée à attendre une clientèle, dont la fréquentation dépend beaucoup de la météo le dimanche. "Entre les charges qu'on a aujourd'hui, le loyer, les charges de fonctionnement, il faut que l'on vende quatre parfums dans la journée", estime Benoit, gérant d'une toute nouvelle parfumerie, rue des Jardins.

Le jeu n'en vaut pas la chandelle - Jordan, gérant d'un bar

Louise, qui avait déjà ouvert sa boutique les dimanches en 2019, en garde un bon souvenir : "Cela avait été bénéfique, malgré les charges que l'on a, l'électricité et le chauffage." D'autres commerçants préfèrent rester fermer, "le jeu n'en vaut pas la chandelle", commente Jordan, gérant d'un bar dans la même rue, "en étant tout seul, je ne peux pas être ouvert sept jours sur sept, en plus avec les contraintes sanitaires ce n'est pas raisonnable."

Xavier, fleuriste, espère que plusieurs commerces ouvriront les dimanches pour redynamiser le centre-ville de Metz. © Radio France - Julien Penot

"Les commerçants indépendants ont le droit d'être fatigués le dimanche, mais au vue du contexte sanitaire, je pense qu'il faut prendre toutes les opportunités, et ces quatre dimanches s'annoncent intéressants", déclare Gilles Bohr, patron de la fédération des commerçants de Metz. Le buraliste estime les ouvertures des commerces vont se multiplier en décembre, à l'arrivée de Noël.

à lire aussi Strasbourg : les commerces pourront ouvrir quatre dimanches avant Noël

La préfecture du Moselle a donné son feu vert pour les commerces de Metz. Pour les autres, ce sont les mairies de chaque commune qui peuvent déposer un arrêté municipal. Les ouvertures le dimanche ne doivent pas dépasser dix heures et le temps d'ouverture en semaine ne doit pas être supérieur à 48 heures.