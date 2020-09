Metz : débat sur la gratuité des parkings pour rendre le centre-ville plus attractif

Pendant la campagne électorale, le nouveau maire François Grosdidier avait promis des aménagements. Béatrice Agamennonne, l'adjointe en charge du dossier, échafaude actuellement avec ses services diverses hypothèses de gratuité ou de tarifs réduits des parkings, mais également une meilleure signalétique. Une réunion entre la ville de Metz et Metz Métropole se tiendra sur le sujet à la fin du mois.

Si on met en place la gratuité, ça va créer un bouchon sur les places disponibles

Pour rendre le centre-ville plus attractif, des pistes sont sur la table comme la gratuité des parkings à certains moments. Mais c'est une fausse bonne idée pour Anne Rousselle, qui tient une boutique d'habillement près de la cathédrale : "Si on met en place la gratuité, les places seront pris par les gens qui travaillent en centre-ville, ça va créer un bouchon, donc l'attractivité du centre-ville, les places disponibles n'existeront plus". La commerçante plaide plutôt pour des tarifs réduits.

Il y a de la marge, c'est très rare quand les parkings sont pleins à Metz

La gratuité, Jean-Filippe Rugiero, lui y croit. Il est président de l'association Coeur de ville, qui fédère 200 des 600 commerçants de Metz : "Il y a de la marge, c'est très rare quand les parkings souterrains sont pleins à Metz". Il faut aussi simplifier les tarifs, trop complexes, plaide le commerçant : "On est tous très impatients, il nous faut du flux, de la simplification, de la gratuité, pas de dispositifs complexes, ne fonctionne que ce qui est simple. C'est très urgent de faire revenir les Messins entre centre-ville, et éviter qu'ils aillent en périphérie ou sur internet".

Un constat partagé cette fois-ci par tous les commerçants et la mairie.