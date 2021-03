Metz : deux associations qui gèrent des centres sociaux dans le viseur de la mairie

On n'est pas loin de la rupture entre la mairie de Metz et deux centres sociaux de la ville, dans les quartiers de Bellecroix et la Grange aux Bois. En arrivant aux manettes, la nouvelle équipe municipale a découvert que certains centres sociaux n'avaient plus l'agrément de la CAF, cest-à-dire un label qui prouve que la structure coche plusieurs cases dans ses actions vis à vis de la population.

Pour la mairie, les deux associations qui gèrent les centres sociaux de Bellecroix et La Grange aux Bois "ne font pas vraiment d'effort pour obtenir cet agrément CAF", explique le maire François Grosdidier. La ville envisage donc de leur retirer la gestion du centre social. Une lettre en ce sens leur a été envoyée le 12 mars, "pour leur dire que s'ils n'étaient pas capables d'obtenir l'agrément, nous cèderions la gestion à d'autres structures", ajoute François Grosdidier.

François Grosdidier, le maire de Metz Copier

Mais la structure qui gère le centre social de La Grange aux Bois affirme au contraire qu'elle a amélioré son projet "en partenarait avec la ville", précise Maurice Kuentz, le directeur. Il ne comprend pas le couperet de la mairie, alors que la CAF doit rendre sa décision sur les agréments le 16 avril prochain. "Nous ne sommes plus considérés comme partenaire, nous trouvons injustes d'être vus comme incompétents alors que nous travaillons consciencieusement sur notre projet", ajoute-t-il.

Si les structures devaient changer, les salariés et les activités déjà proposées seraient maintenues, assure la mairie. Contactée, l'association de Bellecroix n'a pas répondu à France Bleu Lorraine.