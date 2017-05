Metz : ils veulent tous travailler à Muse

Enorme affluence pour le grand forum pour l’emploi organisé par la Ville de Metz. Les candidats pouvaient notamment postuler auprès des enseignes du futur centre commercial Muse qui ouvrira à l'automne prochain.

Patience et motivation : deux qualités indispensables pour les centaines de personnes attirées par le grand forum pour l'emploi organisé mardi 16 mai à l’Hôtel de Ville de Metz, et sur la Place d’Armes.

Parmi les postes proposés, une grande partie concernait les enseignes du futur centre commercial Muse, qui ouvrira ses portes en octobre 2017, à côté du Centre Pompidou. C’est devant les stands des recruteurs de Carrefour Market, Primark ou encore Waffle Factory que les files d’attente s’étiraient le plus : jusqu’à trois heure pour déposer son CV et tenter de convaincre en quelques minutes seulement.

les files d'attente devant les enseignes du futur Centre Commercial Muse © Radio France - Clément Lhuillier

On tente notre chance, comme tout le monde. Je ne m’attendais pas à autant de monde, mais c’est le jeu. Je suis venu avec mon CV et ma détermination pour essayer de me faire remarquer - Houssine, candidat

En effet les places sont chères, mais nombreuses. La direction de Muse a prévisionné 1000 emplois en CDI pour l’ouverture des 110 boutiques à l’automne. Une véritable bouffée d'oxygène pour l'emploi local qui en a bien besoin.

On était, avant le forum, à plus de 3000 candidatures, . Aujourd’hui on en sera à 5000. A six mois de l’ouverture c’est une belle réussite - Bertrand Seguin, directeur de Muse