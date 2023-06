Après plusieurs semaines de ventes privées dans les boutiques, les soldes d'été débutent ce mercredi 28 juin en Moselle et dans la majeure partie de la France. Malgré la concurrence d'internet et des opérations spéciales des enseignes tout au long de l'année, "cela reste un rendez-vous phare" assure Mélissa Steuer-Wurm, la vice-présidente de la Fédération des commerçants de Metz, une période qui participe toujours à dynamiser les centres-villes et à attirer du monde dans les rues.

ⓘ Publicité

Améliorer le stationnement

"Metz la commerçante" est "toujours la" maintient Mélissa Steuer-Wurm, "on tente de la réveiller". Les dossiers ne manquent pas pour y parvenir : travaux rue Serpenoise, reprise du centre commercial Saint-Jacques, plan pour occuper et remplacer les cellules vides... "On voit l'impact que la municipalité tente de mettre en place pour encourager l'installation de nouvelles enseignes" poursuit-elle, appelant malgré tout "à être patient."

Parmi les obstacles principaux pointés : l'accès au centre-ville et le stationnement. "Il y a une étude qui a été réalisée par la CCI (Chambre de commerce et d'industrie. On a eu les résultats le mois dernier et c'est effectivement le coût du parking" qui représente le frein numéro un à l'arrivée des consommateurs. Si elle salue les aménagements comme les 1h00 de shopping gratuit, elle appelle à "travailler sur des efforts de ce côté là."

Gagner des adhérents

Saluant le travail de l'ex-président Gilles Bohr pour remettre à flot l'association, désormais déchargée des Marchés de Noël, Mélissa Steuer-Wurm fait partie de la nouvelle équipe installée à la tête de la Fédération des commerçants de Metz qui rassemble quelques 250 adhérents. "On aimerait doubler le chiffre, voire tripler d'ici la fin de l'année. Et pour ça, il faut montrer qu'effectivement on a de nouveau cette utilité et qu'on est réellement un acteur incontournable pour le commerce."