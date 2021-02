"La couche est pleine" : les employés des crèches manifestent à Metz contre la réforme du mode d'accueil

"Pas de bébés à la consigne", "nos enfants ne sont pas des sardines"... Voila quelques slogans lancés mardi matin devant la préfecture à Metz par une cinquantaine d'employées de crèches de Moselle.

Six enfants par adulte

Les professionnels de la petite enfance étaient appelés à faire grève et à manifester partout en France pour protester contre une réforme portée par leur secrétaire d'Etat, Adrien Taquet. Selon eux, elle ouvrira la possibilité qu'un adulte s'occupe de six enfants en crèche, alors qu'actuellement la limite est de cinq enfants qui ne marchent pas ou huit qui marchent.

Manifestation à Metz des salariées des crèches contre un projet de réforme du mode d'accueil des enfants © Radio France - Clément Lhuillier

Moins de bras, plus de responsabilités

"Ce n'est pas entendable pour pouvoir respecter les besoins des enfants" assène Cyrille Godfroy, coordinateur petite enfance pour la communauté de commune du Bouzonvillois-Trois Frontières et fondateur du Syndicat national des professionnels de la petite enfance, "c'est déjà compliqué dans les structures parce que les taux d'encadrement sont justes, on subit de plein fouet la crise sanitaire avec des cas contacts qui nous obligent à avoir moins de personnel en ce moment."

Mal-être intergénérationnel

Les salariées mobilisées décrivent toute le même contexte : du travail à la chaîne, moins de temps pour s'occuper des enfants, pour les éveiller, plus de responsabilités... "Avant, on avait de la qualité" raconte Bernadette, employée dans une crèche de Woippy, "maintenant c'est plus ça." Proche de la retraite, elle dit se mobiliser pour terminer correctement de travailler et pour soutenir ses jeunes collègues qui ont fait le déplacement.

A ses côtés, tee-shirts blancs décorés de revendications, Mélissa, Monica, Cynthia ou Céline confient avoir "peur". Elles expriment leur déception sur un métier qu'elles n'auraient "pas imaginé comme ça", ou sur des enfants qu'elle refusent de traiter comme "des dossiers qu'on met de côté quand il y en a trop."

On est à bout

Au delà de la réforme pointée du doigt, c'est un malaise général dans un métier qu'elles considèrent comme mal valorisé et mal payé que les employées de crèches dénoncent. "Il y a beaucoup d'arrêts maladie" assure Célia, employée à Amnéville, "pas qu'à cause du Covid, mais parce qu'on est à bout."

