C'est un petit guide pour découvrir la ville de Metz autrement. "Metz la Solidaire" réunit une cinquantaine d'articles, cartes et photos pour mettre en avant des structures et des associations défendant l'économie sociale et solidaire dans l'agglomération. Il vient de sortir.

Le livre répertorie une cinquantaine de lieux défendant l'économie sociale et solidaire à Metz.

Metz, France

A l'intérieur de ce guide, une cinquantaine d'articles mettant à l'honneur l'économie sociale et solidaire dans l'agglomération de Metz. En le feuilletant, vous découvrez des textes, des photos et des cartes de la ville. Chaque point correspond à un lieu spécifique : un restaurant, une association environnementale ou encore une salle de spectacle alternative.

Elsa Soibinet est l'auteure de tous ces articles et elle connaît la ville comme sa poche : elle est guide conférencière à Metz. "Il y a un volet pour le consommateur et un autre pour le citoyen. Il y a un chapitre avec des adresses de restaurants messins. Un autre chapitre met en avant les initiatives de quartiers, les jardins, les cultures etc."

"C'est conçu comme un guide touristique et on y présente les structures qui défendent, de près ou de loin, une économie sociale et solidaire."

Le guide répertorie également toutes les structures qui ont besoin de bénévoles, comme le rappelle la graphiste de l'ouvrage Lise Walgenwitch : "Grâce à un patch, on voit tout de suite les structures qui recherchent des bénévoles."

"Cela permet aux gens qui veulent s'investir de savoir vers qui aller. C'est un bon moyen d'orienter ses choix."

Le guide "Metz la Solidaire" est vendu 9 euros © Radio France - Lucas Valdenaire

Le guide "Metz la Solidaire" a été présenté ce samedi après-midi à la librairie messine "Au carré des bulles". Il est également disponible à l'office de tourisme de Metz. Edité par une maison d'édition messine "Le Gouteur chauve", le livre est vendu 9 euros, dont 2,70 euros reversés à un fond messin pour un mécénat social et solidaire. La Ville et la métropole de Metz ont soutenu le projet, tout comme la fondation Abbé Pierre.