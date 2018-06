Dans une semaine, ce seront les soldes d'été 2018. Les commerces mosellans se préparent et certaines "pré-ventes" ont déjà commencé. C'est le cas, par exemple, dans la plupart des boutiques du centre commercial Muse de Metz. Sur place, quelques ventes privées ont débuté la semaine dernière.

Les soldes estivaux seront un nouveau test pour le géant du commerce messin qui se cherche encore une fréquentation optimale. Même si l'ouverture de novembre 2017 a attiré énormément de monde (près d'un million de visiteurs en moins de deux mois), la fréquentation du début d'année 2018 a marqué le pas. Aujourd'hui, certains commerçants restent sur leur fin et déplorent un manque important de clients. D'autres attendent encore les prochains mois pour faire le bilan. "Nos objectifs ne sont pas atteints, mais ce n'est pas catastrophique pour le centre et pour la suite," explique le gérant d'une boutique de vêtements.

A REVOIR - Le centre commercial Muse de Metz en chiffres :

Bonne nouvelle : l'arrivée de Primark et de ses petits prix en mars dernier ont redonné un élan supplémentaire au centre commercial dans son ensemble : +30% de fréquentation en moyenne par rapport aux mois du début d'année, selon Thierry Guezzi, le président de l'association des commerçants de Muse.

"On entend beaucoup de choses sur Muse... mais non : aujourd'hui c'est un centre en devenir, très jeune, ouvert il y a sept mois. Il faut laisser le temps de s'installer et de trouver ses marques. C'est clair, le moment des soldes est attendu par tous. Et nous serons présents."