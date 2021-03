Metz : Le restaurant 100 patates distribue 400 repas gratuits aux étudiants

Le restaurant "100 patates" dans le centre ville de Metz a distribué ce jeudi 400 repas gratuits aux étudiants de Metz. Un geste de solidarité envers les étudiants, parfois eux-mêmes privés de leurs petits jobs en restauration, et qui donne le sourire aux équipes.

Le restaurant 100 patates, dans le centre ville de Metz, a décidé d'organiser ce jeudi une distribution de 400 repas gratuits aux étudiants. Une initiative pour aider ceux qui ont parfois perdu leur petit job dans la restauration pendant la crise.

Les repas sont composés d'un plat complet à base de pomme de terre gratinée, accompagné d'un dessert et d'une boisson © Radio France - Natacha Kadur

Richard Lomuscio, patron de l'établissement, a eu l'idée de ce geste solidaire : " Nous on est en galère, on les met en galère parce qu'on ne peut pas les faire travailler, donc on a voulu leur donner un coup de main ! ", explique-t-il.

Un peu d'entraide ça fait du bien - Ludovic, étudiant en droit

Un opération qui met du baume au cœur des étudiants venus en nombre, comme Ludovic, 23 ans : " Ça fait plaisir qu'on pense à nous. Surtout les restaurateurs, on sait qu'eux-aussi sont très touchés par cette crise. Un peu d'entraide ça fait du bien ! ", explique-t-il.

La distribution avait été annoncée sur les réseaux sociaux et relayée par les universités © Radio France - Natacha Kadur

Pour ces jeunes au budget serré, qui se contentent beaucoup de vente à emporter ces temps-ci : " ça change des pâtes et du riz ! C'est un repas chaud, d'un restaurant qu'on aime bien, donc c'est toujours agréable, ça rappelle le bon vieux temps. C'est extrêmement bienveillant de leur part ", commente Alexandre, 23 ans, étudiant infirmier.

Retour aux fourneaux pour les équipes

Une initiative qui permet aussi aux employés du restaurant de retrouver le plaisir du travail en équipe et de voir du monde : " C'est vrai qu'un coup de boost ça revigore tout le monde. En étant au chômage partiel on a perdu toutes nos habitudes, nos gestes, notre rapidité. On voit que quelques uns en ont besoin ! ", commente Fréderic Duclos, le chef cuisinier, qui s'est mis aux fourneaux la veille.

Les étudiants qui travaillent habituellement en tant qu'extra dans le restaurant se sont portés volontaires © Radio France - Natacha Kadur

L'établissement a sollicité ses fournisseurs pour participer à l'opération, qui ont tous accepté de fournir gratuitement la matière première. Richard Lomuscio espère renouveler ce type de distribution d'ici une quinzaine de jours, pourquoi pas en livrant directement aux universités.