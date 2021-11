Metz : le tiers-lieu Bliiida ouvre une boutique 100% locale pour Noël

L'incubateur d'entreprises et espace de création "Bliiida" ouvre ce samedi 13 novembre une boutique éphémère en plein centre-ville de Metz pour promouvoir une trentaine d'artistes et autoentrepreneurs, avec un mot d'ordre : le local.

Fini les cadeaux de Noël "Made in China" sous le sapin, "Bliiida", le tiers-lieu, mise sur le 100% local avec une boutique éphémère située Place de la République, à Metz. Une grande vitrine qui met en avant les créations d'une trentaine d'artistes à partir de ce samedi 13 novembre et jusqu'au 31 décembre. "On aime bien tous les projets artistiques, les choses locales, toutes les pièces uniques", s'enthousiasme Véronique, l'une des premières clientes.

"Fait à Metz"

La clientèle présente vient chercher de l'authenticité, à rebours des objets produits en grande quantité. "La qualité est supérieure et se sont des œuvres originales qui vont pas être fabriquées en grande série", argumente Julie, devant des céramiques. A l'opposé, un baby-foot en carton et papier est exposé. On trouve également une statue en fil d'acier d'un loup grandeur nature, qui fait sensation dans la vitrine.

Il y a un retour vers les produits fabriqués en France" - Jean-Pierre Burger, directeur de Bliiida.

Yan Beaudoing, l'un des exposants, a lui travaillé sur un vélo électrique capable de porter une charge de 100 kilos à l'arrière. "Le cadre et la fourche sont fabriqués en Moselle", détaille l'ingénieur, qui ajoute que "la soudure, la peinture et l'assemblage" ont également été réalisés sur place. Le système de pédalier vient en revanche du Portugal et le moteur électrique est signé Bosh, entreprise allemande, leader en la matière. "Il y a pas mal de composants qu'on arrive pas à avoir en France, mais j'essaye d'acheter en Europe", se défend Yan Beaudoing.

Une trentaine d'artistes est portée par Bliiida pour exposer et vendre des créations locales. © Radio France - Julien Penot

Son vélo "Robert Bike" est vendu 5.600 euros l'unité. La version exposée est un prototype, mais l'entrepreneur compte produire une première série de quinze vélos d'ici le début de l'année prochaine. Une démarche qui est encouragée par Bliiida, qui estime que le 100% local a le vent en poupe. "Les gens sont à la recherche de produits authentiques", estime Jean-Pierre Burger, le directeur du tiers-lieu, sur les marchés de Noël, on voit beaucoup de produits de provenance étrangère."

à lire aussi Marché de Noël 2021 à Montigny-lès-Metz, avec France Bleu Lorraine

La boutique est située Place de la République et espère ainsi s'appuyer sur le marché de Noël pour attirer des clients. L'objectif est d'atteindre les 2.000 visites pour ces fêtes de fin d'année.