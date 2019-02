Metz : les anti-Amazon livrent leur colère

Metz, France

"Amazon, colis refusé". Les élus de Metz Métropole ne pouvaient pas rater les cartons symboliquement empilés devant l'entrée de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Moselle où se tenait un conseil communautaire ce lundi. Ni les banderoles, ni les huées, ni les sifflets et quolibets lancés par les manifestants venus les accueillir : une soixantaine d'opposants au projet d'implantation d'une base logistique d'Amazon sur l'ancienne base aérienne de Frescaty.

Convergence des luttes

Il y avait là des riverains réunis depuis plusieurs mois au sein d'un collectif. Mais aussi de nombreux gilets jaunes, des militants du Parti Communiste, des membres du collectif Metz marche pour le climat... Une convergence des luttes inédite pour tenter de barrer la route au du géant américain du e-commerce.

On se sent trahis par la mairie" Corinne et Daniel, habitants d'Augny

Pour les manifestants, Amazon n'apporterait que nuisances et dégradation du cadre de vie. En témoigne Corinne et Daniel, installés depuis un an à Augny. "On nous a caché ce projet quand on a acheté cette parcelle. On se sent trahis par la mairie. En venant vivre ici, on avait envie de voir des parcs, des prés, par un bâtiment en béton de 23m de haut..."

Daniel et Corinne, habitants d'Augny, opposés à l'implantation d'Amazon Copier

Tous pointent la problématique des centaines de camions qui vont circuler régulièrement près de chez eux, sans compter les véhicules des 3.000 salariés annoncés sur le site. Les emplois justement : il y a le moyen d'en créer avec des entreprises plus vertueuses pointe Fleur Breteau du collectif Metz marche pour le climat qui n'hésite pas à parler d'Amazon comme d'un "modèle ringard". Selon elle, il faudrait privilégier les emplois avec des entreprises de proximité qui vont "profiter à l'économie locale."

Fleur Breteau du collectif Metz marche pour le climat Copier

Recours

Le collectif des riverains de l'ancienne base aérienne a déposé un recours gracieux auprès de Metz Métropole. Xavieria Frisch qui en est la porte-parole estime que "l'étude d'impact menée est insuffisante" et que d’autres études n'ont pas encore été réalisées. Elle qui s'oppose depuis le début à ce projet continue de dénoncer le manque d'écoute et de concertation des élus.