Metz : Les bars et les restaurants s'organisent en vue d'une ouverture des terrasses à la mi-mai

Les bars et les restaurants, fermés depuis le 28 octobre dernier, s'organisent pour être prêts à rouvrir les terrasses de leur établissements. Le chef de l'état avait fixé la mi-mai comme horizon pour un retour à une vie plus normale dans le pays.

Les professionnels du secteur de la restauration espèrent des annonces du gouvernement d'ici la fin de semaine prochaine pour autoriser la réouverture des terrasses de leurs établissements à la mi-mai. À Metz, certains gérants veulent anticiper la reprise mais attendent des précisions sur le protocole sanitaire qui s'appliquera.

Clients et restaurateurs optimistes

Sur la Place Saint-Louis, des clients s'attardent ce samedi , debout au soleil avec leur café à emporter, et veulent y croire : « Il ne reste plus que quinze jours, trois semaines, non ? Après c'est fini, tout le monde mange dehors. Et après on fera la fête », espère Thierry, sandwich à la main.

On croise les doigts pour le beau temps - Karine, gérante

Derrière le comptoir de l'établissement Le Wengé, Karine et Jean-Yves ont repris quelques réflexes grâce à la vente à emporter, et n'attendent plus que le signal du top départ : « On est prêts ! , explique Karine, il n'y a plus qu'à sortir la terrasse et la nettoyer. Comme on a eu du temps, on a fait des travaux. Toute la mise en place des verres, tout ça, tout est fait. On a fait des pré-commandes pour être sûrs d'avoir notre marchandise, et on croise les doigts pour le beau temps! » , explique la gérante.

Des précisions attendues sur le protocole

Laurent Gaspard, qui dirige le bar-restaurant des Trappistes, Place de Chambre, a lui aussi pu remettre en route certains de ses équipements grâce à la vente à emporter, mais il reste encore du travail et des incertitudes selon lui : « Est-ce-qu'on sera autorisés à utiliser des menus en papier ? Regarder une carte de restaurant avec un QR code, c'est très compliqué, moi je vais faire des menus jetables. Y'aura-t-il aussi une application pour signaler qu'on est passé dans l'établissement ? On ne sait pas du tout, on est perdus dans le protocole. »

Je vais faire des menus jetables - Laurent, restaurateur

Si les employés bénéficient des mesures de chômage partiel, les gérants ont aussi du mal à évaluer leur besoins en personnel temporaire : « On attend vraiment le dernier moment, on a déjà mis des annonces, et après on fera des promesses d'embauche, mais pour faire faire des essais aux gens c'est compliqué aussi », explique Karine, du Wengé.

Autre facteur d'incertitude : la météo. Les restaurateurs comptent sur le beau temps pour remplir leurs terrasses, et espérer rentabiliser un peu la reprise de leur activité.