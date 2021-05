Metz : les commerces autorisés à ouvrir certains dimanches jusqu'en juillet

Les magasins de la ville de Metz pourront ouvrir quatre dimanches, de mai à juillet. La Préfecture vient de donner son autorisation d'ouverture pour les dimanches 30 mai, 13 et 27 juin et 11 juillet.

C'est une mesure qui doit accompagner la relance économique et limiter la jauge en étendant les plages d'ouverture. Les commerces de la ville de Metz sont autorisés à ouvrir les dimanches 30 mai, 13 et 27 juin et 11 juillet.

Selon la Préfecture de la Moselle, qui a autorisé ces ouvertures pour la ville de Metz, il s'agit d'éviter "les regroupements importants et la concentration des clients dans les établissements afin de diminuer la promiscuité et favoriser la distanciation physique. Il est en ce sens toujours recommandé de ne pas venir en groupe faire ses achats mais de limiter, dans la mesure du possible, ses déplacements dans les magasins à une personne par foyer".

Des contraintes horaires et sur la base du volontariat

Dans un communiqué, la Préfecture détaille les modalités de cette ouverture : "Les commerces ne pourront ouvrir que dans la limite de 10h par jour. Il ne peut être fait appel qu’à des personnes volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pour travailler le dimanche. La durée hebdomadaire du travail reste plafonnée au maximum de 48 heures fixé par le code du travail. Les magasins employant des salariés doivent informer les services de l’inspection du travail de leur ouverture et afficher leurs horaires sur les lieux de travail".

Le Préfet de la Moselle précise que les autres communes qui le souhaitent peuvent également demander des dérogations.