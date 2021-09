Selon le groupe Se Loger, Metz est la ville moyenne dans laquelle le prix de l'immobilier a le plus augmenté sur un an. Les prix ont grimpé de près de 19% dans la préfecture de la Moselle et le marché est très tendu.

Metz n°1 des villes moyennes où le prix de l'immobilier a le plus augmenté sur un an

Le prix de l'immobilier ne cesse d'augmenter à Metz. La préfecture de la Moselle se retrouve en tête des villes moyennes dans lesquelles les prix ont le plus grimpé en un an : + 18,9% dans le parc existant selon le groupe Seloger. Metz devance Maison-Alfort en région parisienne (+17,4%) et Vannes en Bretagne (17,3%). Selon Seloger (qui se base sur le prix des transactions de son réseau), le prix de l'immobilier à Metz s'élève en moyenne à 2.648 euros/m2. La crise sanitaire a chamboulé les attentes des acquéreurs et au-delà des grandes métropoles, les villes moyennes, Metz en particulier, sont devenues plus attractives.

Metz a tout les atouts pour tirer son épingle du jeu

Cédric Lavaud est président en Moselle de la Fnaim, le syndicat des professionnels de l'immobilier : "Metz a tous les atouts pour tirer son épingle du jeu, nous avons le TGV à 1h20 de la capitale, avec la crise sanitaire et le télétravail, des Parisiens peuvent potentiellement travailler à Metz, et puis avec le Luxembourg très proche, nous avons des frontaliers à fort pouvoir d'achat pour Metz, comparé au marché immobilier luxembourgeois encore plus cher qu'à Paris".

Il y a des gens qui achètent sur photo, c'est de la folie

Le marché est même très tendu à Metz. Ce Messin en location chercher à acheter depuis quelques temps dans le quartier gare mais il n'y arrive pas : "C'est trop cher, depuis deux ans, le prix du mètre carré a augmenté, je dirai, de 1.000 euros, donc je préfère attendre". Problème principal : il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande : "Il y a de la tension, les annonces restent à peine une semaine, on m'a dit que des gens achetaient sur photo! Pour moi, c'est de la folie..", regrette-t-il.

De grosses plus-value pour les vendeurs

Cette agent d'assurance à Metz le confirme, les prix s'envolent : "On le voit avec les clients que nous assurons pour leur logement, certains font de grosses plus-value, je me souviens d'un client qui a fait une plus-value de 80.000 euros et seulement en 8 ans". Ce père de 3 enfants s'est donc résolu à acheter à l'extérieur de Metz : "Etant donné la hausse des prix à Metz, on a préféré acheté une maison en périphérie, à Metz, on n'aurait pu s'offrir qu'un petit appartement".

Les prix de l'immobilier s'envolent à Metz / reportage Cécile Soulé Copier

Pour Michel Léchenault, responsable éditorial du groupe Se Loger, "le prix moyen du m2 à Metz reste quand même inférieur de 900 euros à la moyenne nationale. De toute manière, c'est une tendance nationale, on atteint des records de transactions immobilières en France, le marché est hyper tendu et le temps de vente s'est considérablement raccourci".