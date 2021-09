Metz : un rapport pointe le manque d'investissements dans les logements sociaux de la métropole

Entretien courant, gros entretien, constructions... depuis 2014 au moins (date à laquelle démarre l'étude), l'office public de l'habitat (OPH) de Metz Métropole souffre d'un manque d'investissements dans ses logements sociaux. C'est ce que pointe un rapport commandé par le Conseil de la Métropole de Metz. Résultat : une grande partie des 13 000 logements gérés par l'office est aujourd'hui vétuste et de lourds investissements sont nécessaires pour corriger le tir.

Des chiffres alarmants

"L'OPH Metz Métropole est un champ de ruines, lance François Grosdidier, président de la métropole de Metz depuis 2020. On a un parc social en total déshérence. On a creusé un très fort retard dans l'entretien de ces logements."

Certains chiffres sont éloquents. 17 % des logements sont considérés comme des passoires thermiques. Le taux de vacances s'élève lui à 11%, soit deux fois plus que la moyenne nationale. Il faut la plupart du temps attendre plus de six mois avant qu'un logement trouve preneur après le départ d'une famille.

La faute à un manque d'investissements donc, mais aussi à des problèmes d'organisation selon le rapport. Il pointe un fort taux d'absentéisme, mais aussi des dysfonctionnements dans l'application des décisions. L'OPH de Metz possède pourtant plus de postes que la moyenne nationale. Mais cela ne s'est pas traduit par plus d'efficacité sur le terrain.

D'un office public à une société d'économie mixte

Selon l'OPH, 361 millions d'euros, soit 27 000 euros en moyenne par logement, devront être investis dans les 10 ans pour rattraper le retard.

Les élus du conseil de la métropole ont donc voté mardi pour faire entrer un nouveau partenaire financier (CDC Habitat, filiale immobilière de la Caisse des dépôts) dans le capital pour réaliser ces investissements. Cette arrivée a fait changer le statut de l'organisme : l'Office public de l'habitat est devenu une société d'économie mixte.