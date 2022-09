Metz : retour de la FIM (enfin) normale

Pas de jauge, pas de masques, quelques 500 exposants dans des domaines tels que l'habitat, la décoration, le jardin, la gastronomie... La FIM 2022 qui s'ouvre ce vendredi 30 septembre à Metz-Expo ressemble enfin à celle qu'ont connu les messins avant la crise du Covid-19. "Ca nous fait presque drôle, on a plus l'habitude" en sourit Michel Coqué, son directeur.

Energie treize fois plus chère

Pour autant, les effets de cette période trouble se font encore sentir, car "elle a fait dégâts, il y a certains exposants qui n'existent plus, qui ont disparu de la circulation." Mais une crise succède à une autre, et c'est l'explosion du coût de l'énergie qui est aujourd'hui dans les esprits. "Sur le raccordement provisoire de la partie plein air, l'énergie est multipliée par treize par rapport à 2019" explique Michel Coqué. Et il est trop tard pour compenser, en augmentant le loyer des exposants ou le tarif de l'entrée, parce que la FIM "se prépare au moins un an à l'avance."

Nous allons prendre sur nous, parce que nous n'avons pas d'autre choix

Et la préoccupation du pouvoir d'achat des visiteurs pourrait aussi freiner les envies de dépenses. Mais son directeur veut croire à une parenthèse et à "l'envie de se faire plaisir."

Des retours attendus

Pour autant, cette 87e édition comporte aussi son lot de bonnes nouvelles, avec le retour de nombreux marqueurs qui ont fait son succès auprès des professionnels et du public. Comme la présence de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat dans un immense chapiteau de 900 m2 avec les traditionnels concours de métiers. C'est aussi le retour d'une trentaine de stands étrangers, en premier lieu de l'Italie, "l'ADN de la Foire de Metz" se réjouit Michel Coqué. Autre temps fort, l'exposition Flickingeret l'exposition au cœur de l'olympisme.

En 2019, l'événement avait enregistré quelques 172.000 visiteurs.

