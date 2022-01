Le département de la Sarthe met en vente à partir de mardi 11 janvier 78 lots aux enchères sur le site internet Agorastore.fr. On y trouve des meubles anciens en bois, des tables pour enfants, une gazinière ou encore une presse typographique, à prix modiques.

Meubles anciens, gazinière et chaises : le département de la Sarthe vend 78 lots aux enchères

Une gazinière, des meubles anciens en bois, un canapé pour enfants et un autre pour les grands, ainsi qu'une gazinière ou encore une presse typographique ! Voilà ce qu'on trouve dans la vente aux enchères du conseil départemental de la Sarthe à partir de mardi 11 janvier et jusqu'au 21 janvier. La ville du Mans et le Mans Métropole ont organisé un événement similaire qui prend fin le 14 janvier.

Du mobilier et des appareils usagés mais toujours en état de fonctionner

Sur quelques photos, on voit des éraflures. De toute façon, les lots mis en vente sont du matériel ou des meubles usagés, qui ont vécu mais qui sont "dans un état général très correct" précise le conseil départemental. On peut venir voir les objets à vendre, sur rendez-vous, à partir du 12 janvier.