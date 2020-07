Meublés de tourisme en Corse : "La chasse aux fraudeurs" est ouverte

En Corse, seule une infime partie de ces meublés serait déclarée aux impôts. "4000 sur les 28 000 répertoriés", indiquent les chiffres de l'Agence du tourisme de la Corse, relayés par le Préfet de région, lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi.

Le para-commercial illégal est une pratique que les professionnels de l'hôtellerie ont souvent dénoncé. Ils demandent une réglementation plus stricte de ces logements, non soumis, de plus, aux même exigences que les hôtels (hygiènes, normes, taxes...). L'attention est surtout portée sur la ville d'Aiacciu. Là, on estime entre 2000 et 2500 ces meublés de vacances, à la demande de la mairie, le Préfet Franck Robine a annoncé la mise en place toute prochaine d'un permis de louer. Un outil qui donne à chaque bien mis en ligne sur une plate-forme de locations un numéro. Identifiant qui permettra à l'administration fiscale de repérer, en comparant à la liste des propriétaires qui s'acquittent normalement de leurs impôts, de sanctionner.

Le manque à gagner vaut donc à la fois pour les professionnels et pour le trésor public, même si celui-ci reste à quantifier.

Deux collectifs d'hôteliers se sont créés récemment. Le premier à Aiacciu, a bien accueilli l'annonce de ces mesures, même si ils disent regretter "que le préfet n'ait pas accédé à nos demandes d'interdiction temporaire de ces locations, pendant cette crise sanitaire" explique le porte-parole Jean-Baptiste Pieri, ces derniers n'étant pas soumis à contrôles comme les hôtels.

Le second collectif , à San Fiurenzu, dénonce lui une situation qui "a un impact énorme pour la micro-région, un phénomène qui s'amplifie depuis environ dix ans", selon Frédéric Caliendo. "Tout d'abord, l'impact est foncier, il n'y a plus rien à louer ni à acheter, ou alors à des prix exorbitants. D'autre part, il y a un impact financier, tout ce qui n'est pas déclaré empêche les collectivité de toucher les différentes taxes, et cela fait que des emplois ne sont pas créer. Nous voulons simplement travailler à égalité avec tout le monde. Il faut obliger les gens à être déclarés, et que les gens soient contrôlés, sur les normes de sécurité, d'électricité, etc...".