Meung-sur-Loire : l'usine NGK, qui fabrique des bougies d'allumage, va cesser ses activités cette année

L'information a été annoncée ce mardi matin lors d'un Comité Central d'Entreprise : NGK va cesser ses activités dans son usine de Meung-sur-Loire, qui fabrique des bougies d'allumage pour le secteur automobile. Depuis l'année dernière déjà, les 77 salariés avaient vu leur avenir s'assombrir. En cause notamment : la guerre en Ukraine et les embargos imposés à la Russie. L'usine loirétaine a dû stopper ses exportations vers la Russie, ce qui représentait 40% de son activité. Dès l'été dernier, la production a commencé à ralentir dans les ateliers et des salariés ont même été invités à rester chez eux tout en étant rémunérés.

ⓘ Publicité

"On s'en doutait, ça ne sentait pas bon depuis quelques mois"

Le contexte économique n'est pas non plus très favorable à l'usine de Meung-sur-Loire avec la mauvaise santé du secteur automobile, la crise énergétique et la fin à terme des bougies d'allumage sur le tout électrique.

"Avant les fêtes" confie un salarié, "on nous a demandé de préparer des CV, ça ne sentait pas bon du tout".

La direction de NGK assure aujourd'hui qu'elle va accompagner "au plus près" les salariés et chercher d'éventuels repreneurs pour le site.

NGK va chercher un éventuel repreneur pour le site

"J'ai rencontré la direction ce jour et j'espère vraiment que les salariés ne seront pas laissés au bord de la route" insiste Pauline Martin, la maire de Meung-sur-Loire. Selon l'élue, un cabinet a déjà été choisi pour trouver un repreneur et valoriser le savoir-faire des salariés. " Mais, c'est sûr, ce sera ne plus de la bougie qui sera fabriquée à Meung" rajoute Pauline Martin.

NGK était implantée sur la commune depuis 1991. C'était l'une des première entreprises à s'installer dans la zone Synergie, près de l'Autoroute A 10.