Meung-sur-Loire : la colère des salariés d'Office Dépot, condamné à la fermeture

Dès le rachat "on savait que notre mort était annoncée", souffle une salariée de Meung-sur-Loire. Les deux sites d'Office Dépot dans le Loiret, Meung et Ormes, n'ont pas besoin d'attendre le délibéré du tribunal de commerce de Lille, sur les offres de reprises : ils le savent, ils ne seront de toute manière pas repris, quelque soit l'offre choisie. Aujourd'hui, la colère est forte, à l'encontre du propriétaire actuel du groupe, le fonds d'investissement Aurelius, qu'ils accusent d'être un "fonds vautour".

"C'est un fonds qui tourne autour, qui regarde ce qu'il se passe. A un moment donné, il pique, il dépèce la bête et repart pour de nouvelles aventures", détaille Gilles Harel, représentant UNSA à Meung-sur-Loire, présent dans l'entreprise depuis 17 ans. Depuis que le fonds d'investissement à repris le groupe, en 2017, les craintes étaient fortes. "Depuis que notre actionnaire est arrivé, il n'y a eu aucun investissement, donc à partir de là, si on n'investit pas et si on ne renouvelle pas le matériel ou si on n'entretient pas, on sait très bien que ça va aller en déclin. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Ce fonds d'investissement allemand, dès qu'il est arrivé, on a commencé à être soucieux, on a commencé à se poser des questions et on s'est dit on a vraiment peur qu'il se passe quelque chose."

Aurelius et le lourd passif dans le Loiret

Car Aurelius est loin d'être un inconnu, notamment dans le Loiret. C'est lui qui était au commande, lors de la fermeture du site Quelle, à Saran, laissant 500 salariés sur le carreau. Lui également à l'origine du placement en redressement judiciaire d'Isochem, à Pithiviers, en 2017. Finalement repris par un groupe américain, 13 postes avaient été supprimés dans le Loiret. Plus loin, dans l'Eure et Loir, il rachète en 2016 les imprimeries Prisme. Deux ans plus tard, redressement judiciaire : le repreneur ne conservera que deux postes sur les 66 de Droue-sur-Drouette.

Gilles Harel, secrétaire adjoint du CSE Logistique, et représentant UNSA à Meung sur Loire. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Malheureusement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on avait raison et qu'ils sont arrivés, ils ont vidé les caisses et puis repartent. En nous laissant sur place. C'est vraiment une colère interne, parce que c'est vraiment dommage ce système là, ce n'est pas propre", poursuit Gilles Harel.

Un entrepôt qui tourne au ralenti, dans l'attente de la fermeture

Ce sentiment est partagé par les salariés rencontrés devant l'entrepôt. "Psychologiquement, c'est dur, parce que vous investissez au travail, et vous constater que l'on est entouré de gens malfaisants, malhonnêtes, qui vous volent", confie Jean-Philippe, qui n'attend plus que sa lettre de licenciement. Ici, ils sont nombreux à avoir déjà entamé les recherches pour trouver un nouvel emploi. Le site, lui, tourne au ralenti, une baisse de 80% de l'activité selon les syndicats. "Il y a pas mal de choses qui ne partent plus, tout à diminué, divisé par 10. C'est cela le plus long, tous les gens attendent une date", poursuit Pascal, qui a préféré que l'on modifie son prénom.

La direction locale n'a pas souhaité s'exprimer auprès de France Bleu Orléans, et renvoie vers la direction du groupe. L'offre la plus importante sur laquelle va se prononcer le tribunal de commerce de Lille ce jeudi, prévoit de reprendre 628 salariés et 58 magasins, soit moins de la moitié des effectifs du groupe.