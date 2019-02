Mouvement des "gilets jaunes" : 14 entreprises demandent des mesures de chômage partiel en Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle, France

Quatorze entreprises en Meurthe-et-Moselle demandent la mise en place d'un chômage partiel, en raison du mouvement des "gilets jaunes", débuté en novembre dernier. Un chiffre communiqué par la préfecture à Nancy. Parmi ces entreprises, des commerces situés dans des zones d'activités comme Frouard, Essey-les-Nancy mais aussi à Toul ou Lunéville, soit environ un millier d'heures de travail. En France, le gouvernement évoque près de 70.000 salariés placés en chômage partiel avec un coût pour l'Etat estimé à 40 millions d'euros.

Un dispositif d'aides inédit est en place mais trop peu utilisé, selon le gouvernement

La Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'économie et des finances Agnès Pannier-Runacher et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des Comptes publics Olivier Dussopt vont recevoir ce mercredi 13 février à Paris les représentants des commerçants et des artisans. Le gouvernement dans un communiqué insiste sur la mise en place " d'un dispositif inédit par son ampleur et dont l'efficacité est démontrée pour les entreprises y ayant recours, (...) cependant il est encore trop peu utilisé par les professionnels qui rencontrent des difficultés".

André Rossinot, le président de la Métropole du Grand Nancy à Bercy

André Rossinot, le président de la Métropole du Grand Nancy participe, lui, à une réunion de travail avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie sur les conséquences du mouvement des "gilets jaunes" sur le commerce des grandes villes et agglomérations. Réunion à la demande de France Urbaine, association représentative des villes dont André Rossinot est le secrétaire général. France Urbaine demande des indemnisations et un accompagnement au nom de la solidarité nationale.