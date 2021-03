Meurthe-et-Moselle : 9 centres commerciaux supplémentaires fermés à compter de ce lundi 29 mars

De nouvelles mesures entrent en vigueur ce lundi 29 mars en Meurthe-et-Moselle. Notamment la fermeture des galeries commerçantes d'une surface égale ou supérieure à 10 000 m². La mesure concernait déjà dans le Pays-Haut le centre commercial Leclerc de Conflans-en-Jarnisy. Voici les autres centres fermés désormais :

Centre commercial Leclerc de Lunéville

Centre commercial Cora de Moncel-lès-Lunéville

Centre commercial Auchan Lobau de Nancy

Centre commercial Leclerc de Vandoeuvre-lès-Nancy

Centre commercial Auchan de Tomblaine

Centre commercial Intermarché de Neuves-Maisons

Centre commercial Intermarché de Pont-à-Mousson

Centre commercial Cora de Toul

Centre commercial Leclerc de Dommartin-lès-Toul

La préfecture de Meurthe-et-Moselle rappelle que dans ces centres, les commerces d'alimentation générale, de produits surgelés, les boulangeries et boulangeries-pâtisseries, les hyper et supermarchés, les commerces de vente au détail de fruits et légumes, viande, poisson, pain, pâtisserie, confiserie, produits pharmaceutiques peuvent rester ouverts.

Pour mémoire, sont déjà fermées les galeries commerciales de plus de 20 000 m², à savoir les centres Saint-Sébastien de Nancy, Cora d'Essey, Auchan de Laxou, Cora d'Houdemont, Leclerc de Frouard et Auchan de Mont-Saint-Martin.