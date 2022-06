Meurthe-et-Moselle : l'ADMR, au plus près des seniors pendant la vague de chaleur

La hausse des températures rend vulnérable les personnes âgées, qui doivent davantage faire attention, à la déshydratation. Les services à la personnes, veillent de près, notamment pour les seniors qui restent chez eux.

Dans le Lunévillois, l'ADMR, dans ses tournées, veille sur leur santé. Les bons conseils sont rappelés et surtout vérifiés. Fermer ses volets, aérer le soir ou le matin, et évidemment boire régulièrement.

Chez Jeanine, 93 ans, sur sa table à manger, il y a d'ailleurs une feuille de suivi sur la table à manger, pour noter les horaires des boissons chaque jour. "Je bois, je me force à boire, mais avec du sirop" avoue la nonagénaire, originaire du sud de la France.

"Les personnes âgées, à partir d'une certaine heure, ont peur de boire car il faut se lever pour aller aux toilettes. Pour les personnes qui ont des protections, elles n'osent plus boire non plus pour ne pas rester dans un change souillé" explique Catherine, l'infirmière coordinatrice.

Les services de l'ADMR, qui doivent user aussi de pédagogie pour éviter la superposition des vêtements. "Les personnes âgées ont tendance à mettre des peignoirs, des gilets, elles ont la sensation de froid, mais on essaie de les dissuader de mettre tout ça." D'ailleurs, mieux vaut privilégier les vêtements en coton, plutôt qu'en synthétique, pour éviter la transpiration.

Véronique, aide-soignante au SSIAD de Blainville-sur-l'Eau Copier