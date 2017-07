Meurthe-et-Moselle : la margarine Saint-Hubert bientôt sous pavillon chinois

Le groupe Saint-Hubert qui emploie 200 salariés dont 110 à Ludres (Meurthe-et-Moselle) devrait bientôt être vendu à un consortium chinois. Avec l'engagement de maintenir les effectifs du spécialiste de matières grasses végétales.

L'annonce a été faite en fin de semaine dernière lors d'un comité extraordinaire d'entreprise : le groupe Saint-Hubert, connu pour sa margarine, devrait bientôt être vendu à un consortium chinois.

Le spécialiste des matières grasses végétales, qui emploie 200 salariés dont 110 à Ludres, près de Nancy, appartient depuis cinq ans à un actionnaire britannique, Montagu Private Equity, qui décide donc de céder le groupe. Dans ce consortium chinois, le groupe Fosun, déjà bien connu en France puisque il s'agit de l'actionnaire du club Med ! Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Sixième vente en 25 ans

"Nous avons eu la garantie que la direction actuelle restait en place" se félicite Philippe Noethiger, délégué CFDT chez Saint-Hubert. Et surtout, l'engagement que les 200 salariés seront conservés. C'est la sixième fois en 25 ans que le groupe est cédé. "A chaque fois, nous sommes vendus plus cher que nous avons été achetés" explique encore Philippe Noethiger. "Et cela prouve que notre groupe se porte bien, c'est encourageant".

Les 200 salariés de Saint-Hubert doivent rencontrer mardi matin pour la première fois la direction du consortium chinois. Dans un communiqué, le PDG de Saint-Hubert, Patrick Cahuzac se félicite de cette opération qui devrait "renforcer le leadership en France et en Italie et accélérer l'expansion internationale de Saint-Hubert notamment en Chine".