Meurthe-et-Moselle : le Medef veut aider les jeunes à créer leur entreprise

L'action des "Déterminés", en partie financée et initiée par le Medef en région parisienne, a permis d'accompagner 60 jeunes dans la création de leur entreprise. Les 18-35 ans de Meurthe-et-Moselle ont jusqu'au 6 avril pour s'inscrire sur le site et essayer d'être sélectionnés pour cette formation.

L'association " les Déterminés" arrive en Meurthe-et-Moselle. "Les Déterminés" proposent une formation à destination des jeunes visant à les accompagner dans leur création d'entreprise. Cette action, en partie financée et initiée par le Medef, a débuté en janvier 2015 en région parisienne. La formation a déjà bénéficié à soixante jeunes et a permis la création de quinze entreprises. L’association vise principalement les quartiers défavorisés mais tous les jeunes habitants de Meurthe-et-Moselle entre 18 et 35 ans peuvent essayer d'être sélectionnés. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 avril 2017 sur le site internet des Déterminés.

Une formation gratuite destinés aux "déterminés"

L'action est soutenue par des associations locales, Génération Croix de Metz à Toul et Sésame à Vandoeuvre, qui relient l'information dans les quartiers. Pour avoir accès à cette formation gratuite, il faut faire partie des 16 candidats sélectionnés, mais Moussa Camara le président de l'association "les Déterminés" rassure, tout le monde peut avoir sa chance :

Peu importe que vous ayez déjà un projet, un expérience entrepreneuriale ou pas, nous ce qui nous intéresse vraiment c'est la motivation et l'envie." - Moussa Camara

Les candidats retenus pourront bénéficier de 6 semaines de formation , d'un an d'accompagnement et surtout du réseau professionnel du Medef.