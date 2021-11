Meurthe-et-Moselle : le Département revient à la charge pour expérimenter le revenu de base

La présidente du département de Meurthe-et-Moselle, Chaynesse Khirouni revient à la charge sur le revenu de base. Ce projet de verser automatiquement un revenu aux personnes les plus pauvres est dans les cartons depuis 2017, quand Mathieu Klein était à la tête du département.

Un revenu de base pour les 18-25 ans ?

Quatre ans plus tard et l'abandon du revenu universel d'activité par le gouvernement, Chaynesse Khirouni remet la question sur la table. Un débat doit avoir lieu lors de la session du conseil départemental consacré aux orientations budgétaires, en décembre. La présidente du Département veut créer "un revenu d'émancipation pour les jeunes", qui s'adresserait aux 18-24 ans.

"Les étudiants, pour financer leurs études, ont des petits jobs et ont tout perdu pendant la crise sanitaire : donc ni ressources, ni accès au RSA. C'est un droit qui leur permettra d'avoir un revenu minimum pour vivre et assumer les charges de base, se nourrir, se loger et sortir", a détaillé Chaynesse Khirouni sur France Bleu Lorraine ce mardi 23 novembre. Le montant, et les modalités doivent encore être discutés. La présidente du Département espère un accompagnement de l'Etat pour mener à bien cette expérimentation et la financer.

Un montant encore à définir

A la différence du revenu engagement jeune instauré par le gouvernement, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n'exigerait pas de contrepartie aux bénéficiaires. "C'est ce qu'on appelle l'inconditionnalité, mais on peut prévoir un accompagnement renforcé", poursuit Chaynesse Khirouni.

Le conseil départemental socialiste de Haute-Garonne s'est lancé dans l'espoir de faire des émules. Le revenu de base sera testé l'année prochaine. 1000 jeunes de 18 à 24 ans seront tirés au sort et toucheront un revenu mensuel. Il sera dégressif en fonction des revenus du foyers fiscal de référence, jusqu'à 500 euros par mois. Mais en l'absence de loi, votée à l'Assemblée nationale, cette expérimentation risque d'être bloquée par la préfecture de Haute-Garonne.