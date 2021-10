Meurthe-et-Moselle : quelles mesures d'urgence pour les personnes sans abris cet hiver ?

Durant cinq mois, de ce lundi 1er novembre au 31 mars 2022, le dispositif de veille hivernale du département à destination des personnes sans abris et en situation de grande précarité sera actif. France Bleu Sud Lorraine vous détaille les grandes mesures de ce plan.

Plus de 1750 places d'urgence

Ce sont au total 1574 places d'hébergement d'urgence qui seront disponibles dans le cadre de ce plan hivernal en Meurthe-et-Moselle. C'est une augmentation de 12% par rapport à 2019 (1566 places en 2019), indique la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Cette année, 90 places supplémentaires ont été créées sur de nouveaux sites. Les hébergements de ce plan d'urgence se trouvent, par exemple, dans des hôtels ou encore dans des centres d'hébergement d'urgence.

Une augmentation du nombre de lits d'urgence notamment possible grâce au maintien des places d'urgence ouvertes durant la crise, comme l'a annoncé Emmanuelle Wargon, la ministre du logement.

La préfecture de Meurthe-et-Moselle précise dans un communiqué qu'au total plus de 2500 places "d'hébergement pérennes" sont disponibles tout au long de l'année notamment dans des centres d'hébergement d'urgence, de stabilisation et de réinsertion sociale ou encore en logements d'urgence et transitoires.

Trois accueils de jour sont également disponibles dans le département, au 32 rue Sainte-Anne à Nancy, au 120 rue Raymond Poincaré à Longwy et au 12 rue Sous le Moulin à Val-de-Briey.

Des hébergements répartis selon les besoins

C'est sans surprise dans les zones les plus peuplées que se trouvent la majorité des places d'urgence. Près de 60% se trouvent dans la métropole du Grand Nancy, le Pays Haut en compte 25%, le reste étant réparti dans le secteur de Pont-à-Mousson, le Toulois et le Lunévillois. Des hébergements coordonnés par plusieurs associations, dont l'ars pour Nancy, le Lunévillois et le secteur de Pont-à-Mousson, Alisés pour le Pays-Haut et Arélia pour le Toulois.

Maraudes et aide alimentaire

Durant l'hiver, les maraudes se poursuivront. Une équipe du Samu social interviendra dans la métropole du Grand Nancy, une autre à Longwy et Briey. Plusieurs distribution de repas sont également programmées, au 3 rue du pont Cézard à Nancy tous les soirs de semaine de 18h30 à 20h30 et par l'association La soupe pour les sans-abri dans 27 points de rencontres le dimanche ainsi qu'en tournée.

Le 115

Le numéro d'urgence unique et gratuit reste le 115. Il permet d'aider les personnes en difficulté et d'obtenir un hébergement d'urgence. Ce service est géré par l'association ars.

