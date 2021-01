Meurtres en Ardèche et dans la Drôme : "La violence est quotidienne", pour une salariée de Pôle emploi à Reims

Après les meurtres d'une conseillère de Pôle emploi et d'une DRH jeudi 28 janvier dans la Drôme et en Ardèche, les agences Pôle emploi sont toutes fermées au public ce vendredi. Le syndicat Force Ouvrière dans la Marne dénonce "des agressions quotidiennes" pour les agents.

C'est un choc pour toute la profession. Une conseillère de Pôle emploi a été tuée dans son agence de Valence, dans la Drôme, jeudi 28 janvier. Le tireur présumé est un ingénieur au chômage de 45 ans. Il aurait également abattu une DRH d'une entreprise en Ardèche. Les syndicats dénoncent des faits de violence de plus en plus importants pour les agents de Pôle emploi.

"C'est notre quotidien de recevoir des agressions verbales, par téléphone, physiquement, et même par e-mail", décrit Sylvie Szeferowicz, secrétaire générale FO dans la Marne et salariée de Pôle emploi à Reims, invitée de France Bleu Champagne-Ardenne ce vendredi 29 janvier. Des conditions de travail compliquées pour ces agents en première ligne face à la détresse de certaines personnes : "On doit parfois annoncer des fins d'allocations, des refus de dossiers. C'est difficile. Pour nous, quand les gens expriment le désespoir, c'est une autre sorte d'agression. On rentre avec et on vit avec."

La société est à cran - Sylvie Szeferowicz

Pour Sylvie Szeferowicz, de nombreux agents vivent dans la peur : "La violence est là, les gens sont à cran. La société est à cran, et ça s'est renforcé depuis un an et le début de la crise sanitaire." Une violence qui pourrait même bientôt augmenter selon la secrétaire générale FO : "On espère que la réforme de l'assurance-chômage ne se mettra jamais en place. On craint des coups de colère de plus en plus importants."

Les huit agences Pôle emploi dans la Marne sont fermées ce vendredi en signe de deuil. Une minute de silence devrait être respectée par les 300 salariés marnais à midi.

Un lien entre les deux meurtres et un autre homicile en Alsace

Du côté de l'enquête, les deux meurtres sont liés à un précédent homicide par arme à feu commis mardi dans le Haut-Rhin, ainsi qu'à une agression également en Alsace, confirme une source proche de l'enquête à franceinfo.

