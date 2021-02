Meylan : leur nouveau restaurant n'a pas encore pu ouvrir, ils n'ont droit à aucune aide

C'est ce que l'on appelle... "un trou dans la raquette". On pourrait dire aussi une injustice. L'idée d'ouvrir un restaurant leur est venue au cours du premier confinement, au printemps : "On s'est dit que ça ne pouvait pas durer éternellement" se souvient Vincent Lecot, 23 ans, gérant du futur "Rendez-Vous" près de l'Hexagone à Meylan. Plein d'optimisme, lui et son père Romain se lancent. Ils trouvent un chef, démarchent les banques, rassemblent leurs économies, et reprennent un fonds de commerce au mois de novembre... au moment où les cafés-restaurants fermaient de nouveau. Les deux associés pensaient ouvrir en janvier. Les lieux ont été rénovés, les tables et chaises sont en place, restent à pouvoir mettre les 100 couverts... Pour l'instant, comme tous les restaurateurs, Vincent et Romain sont dans l'attente du feu vert du Gouvernement. En attendant, ils proposeront de la vente à emporter à partir du 22 février. Le père et le fils sont impatients de commencer leur activité, même a minima.

"Notre entreprise ne peut pas se référer à un chiffre d'affaire antérieur"

Surtout qu'ils sont exclus du fonds de solidarité, dont les aides sont calculées sur le chiffre d'affaire de l'année précédente. "On est dans la même situation que n'importe quel restaurateur, explique Romain Lecot : on se retrouve avec un lieu, des charges, mais du fait que techniquement notre entreprise n'existait pas avant et qu'elle ne peut pas se référer à un chiffre d'affaire antérieur, hé bien l'application des règles actuelles nous donne droit à... zéro!"

Combien de futurs restaurateurs se trouvent dans cette situation ? Difficile de le savoir. "Nous vivons cela comme une anomalie poursuit Romain Lecot, et disons-le comme une injustice puisqu'on n'a pas hésité à investir lourdement malgré l'horizon qui s'assombrissait... Et aujourd'hui, pour reprendre une formule entendue au plus haut sommet de l'Etat, on a le sentiment d'être laissés sur le bord du chemin." Ce qu'il demande aujourd'hui? "Que l'on gomme cette anomalie." Pour envisager le lancement de cette nouvelle aventure de façon un peu plus sereine.