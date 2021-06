Meylan : privés des aides gouvernementales, le restaurant "Le Rendez-Vous" aura bien accès à des fonds publics

On vous en a parlé sur France Bleu Isère. Romain et Vincent Lecot ont racheté le fond de commerce du restaurant à côté de l'Hexagone à Meylan en novembre dernier, en pleine crise, mais ils n'avaient pas accès au fond de solidarité. Les choses ont changé maintenant. Ils seront indemnisés à l'automne.

"Des gens du gouvernement, notre députée Camille Galliard-Minier, se sont intéressés à notre situation", explique Romain Lecot, co-gérant du restaurant "Le Rendez-Vous" avec son fils à Meylan depuis le mois de novembre 2020. Comme il s'agit d'une création d'entreprise, avec donc un chiffre d'affaires nul, ils n'ont pas eu accès au fond de solidarité alors qu'ils ont mis toutes leurs économies dans ce projet. Les choses ont maintenant changé avec la publication d'un décret la semaine dernière.

"C'est désormais possible pour les reprises d'activités identiques, ce qui est notre cas", précise Romain. Ils ont, en effet, continué avec de la restauration, en lieu et place du restaurant bio auparavant. "Cette aide prendra la forme d'une compensation partielle des pertes d'exploitations et cela nous permettra, on l'espère, d'éponger les pertes inévitables liées au contexte actuel", continue Romain Lecot.

"Les demandes devront être adressées à la mi-juillet et on peut espérer les avoir pour l'automne" - Romain Lecot

Depuis février 2021, le restaurant fonctionne en emporter et avec la terrasse, à 50%, depuis le 19 mai. "Ça nous a permis de tenir", note Vincent Lecot, responsable d'exploitation et chef de salle. Le 9 juin et la réouverture des espaces intérieurs, la toute première pour "le Rendez-Vous" arrive donc au bon moment. "Même si on ne fera pas cent couverts. L'idée est de monter progressivement en puissance", continue Vincent. "Les gens pourront rester plus tard avec le couvre-feu à 23 heures. C'est surtout ça le plus positif pour nous", termine-t-il.