Meymac : l'unique point relais colis du centre-ville est supprimé

A Meymac en Haute-Corrèze il n'y aura plus dès ce vendredi de point relais colis dans le bourg. La société Relais Colis a décidé de retirer le service à l'unique magasin du centre- ville qui l'assurait, l'épicerie tenue par Mélanie Flament. Une décision qu'elle regrette. Elle a lancé une pétition.

Mélanie Flament a reçu la nouvelle par mail. Relais Colis a décidé de lui retirer après ce 31 décembre le service de retrait de colis de son épicerie PêlMêl située en plein centre-ville de Meymac. L'entreprise explique qu'il s'agit d'une réorganisation de son activité qui ne permet plus d'assurer la livraison des colis dans la commune de Haute-Corrèze. Deux autres communes du département sont d'ailleurs dans la même situation : Perpezac-le-Noir et Bugeat.

Plus qu'un complément de revenus

Une décision qui ne ravit pas la commerçante. Bien que, avec 30 ou 40 colis par jour, le service lui rapportait 60 à 100 euros par mois, cela ne met pas du tout son commerce en péril. Mais le relais colis c'était bien plus selon Mélanie Flament. "Ça a vraiment l'avantage de faire une publicité pour le magasin" souligne-t-elle. Et mieux encore : c'est un élément important de dynamisme du bourg. "C'était un moyen de faire venir les gens en centre-ville et du coup se rappeler de tous les petits commerces qui sont là."

Un dynamisme pour tout le centre-ville

Et le commerce du centre-ville se porte d'ailleurs de mieux en mieux depuis ces dernières années assure Mélanie Flament avec de nombreux magasins qui ont ouvert. D'où l'amertume du maire de Meymac de voir fermer ce point relais que lui aussi juge essentiel pour l'attrait commercial de sa commune. Philippe Brugère souligne que cette suppression "va dans le même sens que beaucoup d'autres mesures qui là sont imparties à l'État et qui viennent renforcer cet abandon des zones rurales." Les Meymacois l'ont d'ailleurs bien pris comme ça. Mélanie Flament vient de lancer une pétition contre cette fermeture du point relais. Elle a déjà recueilli 150 signatures. La société Relais Colis de son côté assure qu'une solution est à l'étude pour remettre peut-être le service à Meymac.