Mezières-en-Brenne : la Covid amène de nouveaux coworkers à la Brenne Box

L'espace de travail partagé de Mézières-en-Brenne bénéficie des conséquences de la Covid. Des travailleurs parisiens, étrangers et locaux affluent, à la recherche d'un cadre de travail plus favorable. Depuis le début du confinement, la Brenne Box a souscrit une trentaine de nouveaux forfaits.

La période est particulièrement favorable à la Brenne Box de Mézières-en-Brenne. 2020 est une année-record : 27 coworkers investissent régulièrement les lieux. C'est six de plus que l'année précédente.

C'est pendant le confinement qu'Alexis et Guillaume ont découvert le concept. Ces deux frères sont parisiens, mais leur racines sont ici, en Brenne. Venus chercher le calme et la nature qu'il affectionnent tant, ils ont également trouvé un lieu où ils peuvent exercer leur métier dans les conditions matérielles dont ils ont besoin.

Guillaume travaille pour Google. Les bureaux parisiens de la firme américaine sont fermés, alors il se met au vert dans la maison familiale de Mézières. Mais depuis la campagne brennouse, impossible d'avoir accès à une bonne connexion Internet. Jusqu'à ce qu'il apprenne l'existence de l'espace de coworking. "Le fait de pouvoir bouger un peu me fait le plus grand bien. La Brenne Box me permet d'accéder à une connexion Internet par fibre optique. Ce sont de bonnes conditions de travail", détaille-t-il.

Guillaume et Alexis ont découvert la Brenne Box pendant le confinement. © Radio France - François Chagnaud

Tout le matériel dont les travailleurs ont besoin est déjà sur place. Ordinateurs, imprimantes, connexion Internet très haut débit, salle de réunion et même une petite cuisine.

Les travailleurs peuvent choisir entre plusieurs forfaits : "flexible", à 60 euros pour un mois ou en "illimité", à 1 euro par jour pendant un an.

La Brenne Box à l'étroit

Pour le responsable numérique de la Brenne Box, Jean-Bernard Constant, l'enjeu est de mettre en relation les différents profils de coworkers. "Beaucoup plus variés que dans un espace de coworking en ville", affirme-t-il. Pour cela, la Brenne Box organise régulièrement des ateliers et rencontres entre les inscrits.

La communauté de communes Coeur de Brenne a remporté l'appel à projet "Fabrique de territoires". "Ce label va nous aider à multiplier nos actions dans le numérique. Et donc éventuellement d'agrandir la Brenne Box, qui commence à être étroite pour l'ensemble des actions menées ici. C'est une réflexion que les élus vont avoir dans les prochains mois.", conclut Jean-Bernard Constant.