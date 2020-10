MFR d'Agencourt : les salariés inquiets craignent la fermeture de la Maison Familiale et Rurale

Ils sont inquiets depuis plusieurs jours et redoutent la fermeture de la Maison Familiale et Rurale d'Agencourt près de Nuits-Saint-Georges. Ces derniers jours ils ont débrayés à deux reprises pour signifier ces inquiétudes et demander un audit financier de la structure née en 1947.

La maison familiale et rurale (MFR) d'Agencourt près de Nuits-Saint-Georges est en difficulté. Les MFR, ce sont des établissements sous statut associatif qui ont pour objectif la formation et l'éducation des jeunes et des adultes ainsi que leur insertion sociale et professionnelle.

Les salariés sont inquiets

Il en existe 29 en Bourgogne-Franche-Comté. Mais à Agencourt, une partie des 24 salariés -parmi lesquels des formateurs, des secrétaires, des agents d'entretiens, des personnels de cuisine- est inquiète pour l'avenir de la structure. Dernièrement deux débrayages ont été organisés qui ont mobilisé douze d'entre eux expliquait à France Bleu Maud Fréville, représentante du personnel.

110 jeunes accueillis

La MFR d'Agencourt accueille cette année 110 jeunes de 4e, 3e, 2de, teminales et des CAP pour des formations dans les domaines de la santé, du social et des services à la personne. Cette maison installée dans des bâtiments du XIIIe siècle vit par ailleurs de l'activité du tourisme et de l'accueil de groupes.

Anne Garriguet, Christine Jottras et Maud Fréville sont formatrices à la MFR d'Agencourt © Radio France - Thomas Nougaillon

"L'équipe se pose des questions" après plusieurs événements marquants

Christine, une formatrice explique les sentiments qui l'animent. "Je suis inquiète au même titre que mes collègues par rapport à l'avenir de la maison familiale. Nous avons déjà eu un licenciement économique en juillet, nous avons la fermeture de deux sections de BTS ainsi que le diplôme d'état (DE) en économie sociale et familiale. Et le 14 septembre on nous a annoncé le licenciement économique du directeur. C'est pourquoi l'équipe se pose des questions sur l'avenir de cette maison qui est un moyen extraordinaire d'accompagner les jeunes et les adultes dans leurs projets de formation."

Maud Fréville Copier

"400 000 euros de déficit sur trois ans"

Selon cette formatrice ce qui inquiète aussi beaucoup c'est le déficit de la structure "400 000 euros sur trois ans" explique-t-elle. Maud Fréville de son côté espère "un audit" qui pourrait être réalisé par l'Union nationale des MFR. "Cela permettrait d'avoir "un état des lieux précis d'un point de vue financier et pédagogique". Elle souhaite aussi "qu'on puisse relever la maison car ce mouvement est vraiment très positif pour les jeunes qui veulent découvrir l'alternance et on a envie de se battre pour ce mouvement auquel on croit, pour les jeunes et pour nos emplois aussi".

Jean-Claude Alexandre, directeur de la MFR d'Agencourt © Radio France - Thomas Nougaillon

La faute au Covid pour le directeur

De son côté Jean-Claude Alexandre, directeur de la MFR d'Agencourt, n'a pas évoqué le fameux licenciement économique à notre reporter. Pour lui les difficultés actuelles de la MFR sont dues au Covid : le nombre d'inscrit est en baisse, il y aurait une vingtaine d'élèves de moins par rapport à l'an passé selon le directeur, les accueils touristiques sont en berne. Mais le déficit serait bien moins important qu'annoncé dit-il. "Il y a une partie d'intox qui ne correspond pas à la réalité de la situation."

Jean-Claude Alexandre Copier

Un commissaire aux comptes à la rescousse

D'ailleurs poursuit Jean-Claude Alexandre "le conseil d'administration de la maison s'est entouré des compétences d'un commissaire aux comptes". Il doit "permettre de faire un point précis de la situation et surtout de faire en sorte que les choses s'arrangent, que l'activité de formation continue". Le directeur poursuit : "elle est d'ailleurs déjà bien engagée avec ces 110 jeunes que nous avons aujourd'hui en formation. Nous ferons en sorte que notre pédagogie de la formation leur permette de réussir" a-t-il conclu.

Des entretiens individuels à venir

En attendant le conseil d'administration de la MFR d'Agencourt devait se réunir ce mardi soir autour du commissaire aux comptes pour envisager des solutions. Les personnels se seraient vus proposer des entretiens individuels prévus pour ce vendredi 16 octobre 2020.