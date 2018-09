Mhammed El Hiba, le directeur du centre social et interculturel ALCO dans le quartier nord d'Amiens, inaugurera ses nouveaux locaux en 2020. Une réunion publique de présentation est organisée ce mercredi soir à 18h, avec des élus et des techniciens.

Amiens, France

Depuis 40 ans, le centre social et interculturel ALCO mène "une vraie mission de service public" dans le quartier Nord d'Amiens : soutien scolaire, aides aux démarches administratives, cours de langues. Mais "trop à l'étroit" dans "trois appartements au pied des immeubles, dans des labyrinthes, pas vraiment fonctionnels", ALCO inaugurera ses nouveaux locaux en 2020. "C'est un grand jour, un démarrage" selon le directeur.

Plus de 21 000 interventions l'année dernière

"Nous sommes _une petite association par les moyens_, grande par les ambitions" sourit Mhammed El Hiba, le directeur de l'ALCO. Jusqu'ici le centre social et interculturel était contraint d'externaliser ses activités au Safran, à Amiens ou en milieu scolaire, désormais "nous aurons un accueil visible et apparent". L'an dernier, l'ALCO a mené 21 000 interventions, avec 13 salariés permanents, 8 intermittents et 11 bénévoles. "On aimerait embaucher" explique le directeur de l'ALCO "On est reconnu par le service rendu, c'est très gratifiant".

Réécouter l'interview de Mhammed El Hiba, directeur du centre social et interculturel ALCO