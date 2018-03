Chateaulin, France

MHP, leader autoproclamé de la volaille en Ukraine, va bien déposer une offre de reprise partielle mercredi 28 mars en début de soirée. Il avait jusqu'à mercredi soir minuit pour le faire. Quelques heures avant, le groupe français LDC a lui aussi formulé une offre de reprise. Mais ce dernier n'a pas encore détaillé sa proposition. En revanche, on connaît dans le détail l'offre de l'Ukrainien MHP.

Une reprise partielle

L'offre va être déposée dans la soirée, mais les détails de cette dernière sont déjà connus par France Bleu Breizh Izel : dans son communiqué (à retrouver plus bas dans son intégralité), MHP souhaite "développer un projet stratégique industriel de long-terme à Châteaulin, Quimper et Plouray." Selon MHP, il faut convertir le modèle économique actuel de Doux pour "assurer la pérennité de l'entreprise". Certaines activités seront maintenues, comme l'export de poules et de dinde à Plouray.

285 postes maintenus sur 1200

Pour le reste, MHP compte sauvegarder, pour commencer, 285 postes sur 1200 occupés actuellement. Avant un possible recrutement de 430 postes destinés à la création d'une nouvelle unité de production à Châteaulin, en 2020."Une proposition indécente et un manque de respect pour les salariés du groupe Doux, a réagi vivement Nadine Hourmant, déléguée syndicale FO au groupe Doux. On ne peut pas transmettre notre savoir-faire et notre marque à ces voyous ! Surtout que ce projet est infaisable. Les charges fixes de l'entreprise vont les plomber bien avant 2020 ! C'est une technique pour fermer l'usine et repartir avec la marque et notre savoir-faire."

76 millions d'euros investis

Le possible repreneur ukrainien s'engage aussi à investir 76 millions d'euros pour relancer le groupe Doux. Avec la création d'une "nouvelle usine à la pointe de la technologie", permettant d'être "adapté aux exigences du marché".

Une réunion en Comité central d'entreprise (CCE) est prévue jeudi 29 mars à 8h30 au siège social de Châteaulin pour faire le point sur les offres. Aucun détail sur l'offre de LDC n'a encore été dévoilé. Repreneur ou pas, Doux demandera quand même son placement en liquidation judiciaire au tribunal administratif de Rennes le 3 avril.