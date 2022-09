Michael Jones et Génération 80 en concert à Périgueux pour le retour de la foire expo

On avait des incertitudes sur le retour ou non de la Foire expo de Périgueux, c'est un grand oui. La Foire expo revient du 15 au 17 septembre prochain après plusieurs mois d'incertitudes. Elle a été annulée les deux dernières années à cause de la crise sanitaire et ce sera sa dernière année au parc des expositions de Marsac-sur-l'Isle car le lieu a été vendu à un promoteur qui veut transformer le parc des expositions en lieu de loisirs.

C'est l'entreprise Alliance Expo qui a repris la foire exposition de Périgueux, elle a été désignée en mars dernier. Cette société basée à Marsac est spécialisée dans les salons en Nouvelle-Aquitaine. Elle s'occupe notamment du Salon de l'habitant à Bergerac et d'une dizaine d'autres salons gastronomiques à Bordeaux, Dax...)

250 exposants sur quatre jours

Au programme de cette foire, Salon automobile, manèges et concerts des années 80 sont au programme de la foire exposition. 250 exposants sont attendus avec un salon automobile, un salon du camping-car, de l'habitat et un salon des métiers d'art. Un marché de producteurs est également prévu.

Quatre soirée dont deux concerts avec Michael Jones et Génération 80

Les organisateurs veulent faire de cette foire un évènement populaire. Ils ont prévu quatre soirées avec deux grands concerts prévus le vendredi avec les artistes de Génération 80 (Lio, David et Jonathan, Francky Vincent, Sachat début de Soirée....) t le samedi avec Michael Jones et la tournée "l'héritage Goldman".

Les organisateurs veulent attirer le plus de monde possible, c'est pourquoi l'entrée est à 5 euros sur le site de la foire (avant 18 heures, 10 euros après 18h) et gratuit pour les moins de 18 ans. Et les concerts seront visibles debout dès 5 euros aussi (avant 18 heures, 10 euros après 18 heures), en plus des places carré or et argent (35 et 25 euros)

France Bleu Périgord sera en direct vendredi prochain de la foire expo de 16h à 19h