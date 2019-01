Michel Houellebecq prédit-il l'avenir des abricots rouges du Roussillon ?

Dans son roman, le personnage inventé par Michel Houellebecq, un fonctionnaire au ministère de l'Agriculture, évoque la fin des producteurs d'abricots. En cause : des accords de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud.

"Peu importe, ce n'est qu'un roman" rétorque Elisabeth Bonnet, présidente du Syndicat de défense de l’AOP "Rouge du Roussillon" : "_C’est très bien pour nous. On remercie ce monsieur d’avoir parlé de nos abricots_. En espérant que ce ne soit pas une prophétie. Je l’ai déjà commandé à mon libraire. Mais quoi qu’il en soit, c’est bien de parler de notre abricot surtout quand il n’est pas en production."

Un abricot avec beaucoup de goût

Mais comment se fait-il que l'écrivain Michel Houellebecq connaisse cette toute jeune appellation du Roussillon ? "Aucune idée, j’aimerai bien le savoir" reconnaît Elisabeth Bonnet.

Christian Soler est arboriculteur à Saint-Génis-des-Fontaines dans les Pyrénées-Orientales. Il a sa petite idée : "C’est un abricot qui était reconnu par les grands-mères il y a 30 ou 40 ans. Il a beaucoup de goût. Je suppose que ses parents ou ses grands-parents ont dû lui parler de cet abricot."

Pas d’inquiétude sur l'AOP

"On a plus à craindre de l'Espagne et du Maghreb que des pays d’Amérique du sud qui ont des productions en décalage du fait de l'hémisphère sud" précise Guy Banyuls, de la GAEC Chez Roberte. Il ajoute : "l'AOP permet de valoriser notre "Rouge du Roussillon" et une reconnaissance aussi pour cette variété parmi les plus anciennes !"

Ces arboriculteurs se veulent rassurant, il n'y aucune raison de s'inquiéter pour nos abricots "Rouges du Roussillon", la production et les ventes se portent bien.

L’extrait du livre "Sérotonine" de Michel Houellebecq: "Dès que les accords de libre-échange avec les pays du Mercosur seraient signés il était évident que les producteurs d’abricots du Roussillon n’auraient plus aucune chance, la protection offerte par l’AOP ‘abricot rouge du Roussillon’n’était qu’une farce dérisoire, le déferlement des abricots argentins était inéluctable, on pouvait d’ores et déjà considérer les producteurs d’abricots du Roussillon comme virtuellement morts, il n’en resterait pas un, pas un seul, même pas un survivant pour compter les cadavres."