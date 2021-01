VIDÉO - Michel Sarran et la réouverture des restaurants : "Je n'y crois pas du tout"

Invité de France Bleu Occitanie, le chef étoilé toulousain s'est montré fataliste face à une réouverture prochaine des bars et restaurants, fermés à cause de l'épidémie.

Michel Sarran est un peu fatigué de répéter les mêmes choses, depuis des mois. Mais le chef étoilé toulousain est tout de même venu dans le studio de France Bleu Occitanie, ce mardi matin, pour défendre l'hôtellerie-restauration. Le secteur, qui espérait rouvrir le 20 janvier, devra encore patienter. Selon le gouvernement, les conditions sanitaires, au regard de l'épidémie de coronavirus, ne permettent pas une réouverture des bars et restaurants dans de bonnes conditions. Et Michel Sarran semble plutôt résigné.

Le gouvernement aurait d'ores et déjà repoussé l'ouverture après le 20 janvier. Comment vous vivez ça ?

On n'est pas surpris. On voit comment évolue la situation sanitaire. À une époque où on souhaite les vœux, les nôtres c'est d'ouvrir le plus vite possible. Mais on sent que ça ne va pas être encore pour tout de suite. Ça va faire six mois que nous sommes fermés ! Une entreprise fermée six mois, imaginez-vous... comment voulez-vous qu'elle survive ?

Dégoût, acharnement, vous ressentez quoi ?

Un peu de tout ça. Parce qu'on ne peut pas se battre contre une maladie qui est là, et qui fait des morts. Notre discours paraît peine perdue, mais il y a des entreprises qui meurent aussi. Il y a des suicides, et c'est un véritable drame qui s'abat sur la profession. Mais pas que la nôtre ! Tout le secteur de la culture, de l'événementiel. Tout un pan d'activité qui est à genoux, et je pense que les dommages réels, on va les mesurer au premier trimestre.

Beaucoup de restaurateurs demandent aujourd'hui une date fixe de réouverture....

Je suis un peu fataliste, je crois que le mal est fait, et qu'on va rester six mois, peut-être sept, huit ou neuf. On en sait rien !

Vous pensez qu'on va passer l'hiver entier sans bars ni restaurants ?

On s'y prépare. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas ça en tête quand on voit l'évolution de la pandémie ? Même quand les restaurants sont fermés, l'épidémie galope. Moi, je parie pour mars-avril

Vous avez trois restaurants à Toulouse, vous êtes juré Top Chef, vous avez d'autres revenus... Vous vous battez pour qui, pour les petits restaurateurs qui n'ont pas votre chance ?

Je me bats pour tous. Quand vous dites que j'ai d'autres sources de revenus, il faut savoir que mon activité, c'est le restaurant, mais aussi une activité de conseil en parallèle, qui aide à faire tourner la machine. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de conseil, et cette activité, elle, n'est pas dédommagée. Donc je suis pénalisé aussi, et en danger également. Je me bats pour toute une profession, mais aussi pour moi.

"Je ne veux pas être à la place de Macron, mais je voudrais qu'il soit un peu à la place de la nôtre."

Vos mots sont forts, vous parlez de suicides, etc. Avez-vous connaissance de restaurants, à Toulouse ou dans la région, qui ne rouvriront pas ?

En tout cas, il y a des fournisseurs qui ne seront pas là à la réouverture, et qui m'ont déjà prévenu. On parle de la restauration, mais il y a tout un pan de l'économie rurale avec les viticulteurs, les éleveurs, les maraîchers, etc. qui souffrent en même temps que nous, car ils vivent à travers nous. Et certains ne repartiront pas. C'est dramatique.

Si vous étiez Emmanuel Macron, vous feriez quoi ?

Je n'ai pas de légitimité, mais je regarde ailleurs ce qui se passe. Exemple au Japon, où travaille un de mes anciens. Au Japon, ils ont carrément fermé les frontières, et les chiffres n'ont rien à voir avec les nôtres. Et le gouvernement a incité les Japonais à aller dans les hôtels et les restaurants, et à consommer sur place. Est-ce la bonne solution ? Je ne sais pas. Je ne veux pas être à la place de Macron, mais je voudrais qu'il soit un peu à la place de la nôtre.

Que faudrait-il faire ?

Ce que je déplore, c'est qu'on fonctionne de façon binaire : c'est bon ou mauvais, on ouvre ou on ferme. Or, on a déjà des protocoles sanitaires qui existent. Mon restaurant, je ne suis pas persuadé qu'il soit plus dangereux que les transports en commun. On aimerait ouvrir, et qu'il y ait une analyse plus pointue, secteur par secteur, département par département. C'est trop difficile de poser des règles comme ça, qui sont définitives pour toute une profession.

Vous aimeriez que les habitants de la région vous aident ? Et comment ?

Nous ne sommes pas des mendiants, on n'a pas l'habitude de demander des choses. On veut travailler, simplement travailler. La restauration, c'est une activité qui amène du sourire, et tout ça c'est réduit à néant pour le moment. Que peuvent faire les gens ? Je n'en sais rien. Ils sont sensibles à notre cause, on a de nombreux messages. Mais se battre, demander au gouvernement de rouvrir, ça fait des mois qu'on le fait, et on n'est pas entendus.

Vous n'y croyez plus ?

Non, je n'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je sais que quand on rouvrira nos établissements, ils seront pleins, car tout le monde voudra retourner au restaurant, mais ce n'est pas demain la veille.