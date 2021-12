"Oubliés du Ségur de la santé" : "Il y a iniquité" dit Michel Vergne, Directeur de la Fondation Jacques Chirac

Les "oubliés du Ségur de la Santé" ont de nouveau manifesté ce mardi, en Haute-Vienne et en Corrèze. Les salariés des établissements médico-sociaux réclament davantage de moyens, et également la prime mensuelle de 183 euros, à laquelle ont droit leurs homologues du secteur sanitaire. Ils n'acceptent pas que certaines professions soient revalorisées et d'autres non. Avis partagé par le Directeur général de la Fondation Jacques Chirac en Corrèze, Michel Vergne. Invité ce mercredi matin de France Bleu Limousin, il a clairement parlé dune "iniquité de traitement entre le secteur soin et le secteur médico-social". Et selon lui, "il y a eu d'autres revalorisations substantielles tout à fait méritées pour le secteur hospitalier et les Ehpads, mais qui n'ont pas été attribués médico-social".

Certes, Jean Castex avait évoqué une revalorisation de 183 euros pour certains salariés dans les établissements gérés par les Départements, mais "pour l'instant nous attendons les décrets, les accords de branche, et surtout les dotations pour nous permettre de les payer" a précisé Michel Vergne.

La crainte d'une "fuite" des personnels

Faudrait-il, finalement, ne faire aucune différence entre les personnels des différents établissements (Ehpads, structures d'accueil des personnes handicapées, IME..) et placer tous ces personnels sur la même ligne ? "Pour moi oui. D'abord on nous encourage à travailler en concertation entre tous les secteurs, ils ont été sur le front pendant l'épidémie, _depuis dix ans il n'y a pas eu de revalorisation substantielle dans le secteur médico-social_, et pour toutes ces raisons il me semble qu'il faut qu'il y ait une revalorisation, à la hauteur du secteur soins, sinon cela va créer une fuite des professionnels de notre secteur vers le secteur hospitalier, et nous sommes déjà en difficulté pour les recruter" a analysé le Directeur général de la Fondation Jacques Chirac.

Un phénomène que Michel Vergne dit d'ailleurs déjà constater depuis plusieurs mois, "et c'est bien normal" dit-il, "quand vous _400 ou 500 euros de plus par mois dans le secteur soins_, alors que les salaires sont très bas et n'ont pas été revalorisés, on comprend très bien que des professionnels rejoignent le secteur soins" a-t-il conclu.