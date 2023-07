Michèle et Dieter Sharr, les potiers du village médiéval de Marsanne

Potiers depuis plus de 35 ans, Michèle et Dieter vivent et travaillent dans une ancienne bâtisse du XVIIe siècle, sur les hauteurs de Marsanne, dans la vieille ville. Une belle maison dont une partie est occupée par la boutique, côté rue, et un étage plus bas, côté jardin, se trouve l’atelier dans une cave voutée. C’est là que Dieter nous reçoit et présente son travail, du façonnage de l’argile à la cuisson, en passant par l’émaillage. Les pièces réalisées sont ensuite mises en vente directement dans le magasin.

Dieter Scharr au travail dans son atelier. © Radio France - A.W.