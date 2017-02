Michelin 2017 : pas de nouvelles étoiles pour les restaurants de l’Yonne

C'est le statu quo dans le monde de la gastronomie de l'Yonne. Le prestigieux guide Michelin, qui a dévoilé jeudi sa sélection 2017, n’a pas donné ou retiré d’étoiles dans le département.

Comme l’année dernière et comme l’année d’avant : le département de l’Yonne compte toujours trois restaurants étoilés. La Cote Saint Jacques de Jean-Michel Lorain à Joigny conserve ses deux étoiles. A Sens, La Madeleine de Patrick Gauthier garde son unique macaron. Tout comme l’Aspérule du chef Keigo Kimura à Auxerre.

Le département et la région auraient mérité mieux selon Gauthier Pajona, le spécialiste cuisine de France Bleu Auxerre. "ll y a une déception légitime dans la gastronomie bourguignonne, qu’on peut d’ailleurs étendre à la Franche Comté, qui n’a aucun nouveau restaurant étoilé. Et forcément, pour des régions de réputations gourmandes qui se donnent du mal, il y a une déception..."

Il semble quand même, sans faire de mauvais esprit, que pour être étoilé au Michelin, mieux vaut être à Courchevel ou dans le sud de la France - Gauthier Pajona, spécialiste gastronomique de France Bleu Auxerre

Une déception qui le pousse même, en toute bonne foi, à dresser un constat : "Il semble quand même, sans faire de mauvais esprit, que pour être étoilé au Michelin, mieux vaut être à Courchevel et dans le sud de la France". Et notre gastronome préféré a son explication : "peut-être que notre région, qui est traversée par le train et par l’autoroute, où les voyageurs s’arrêtent moins qu’avant, est un peu moins « tendance ». Il y a pourtant des produits merveilleux : des vins, des volailles exceptionnelles, du bœuf charolais formidable… Mais j’ai bien peur que pour le Michelin, nous soyons un peu en D2, vis à vis de territoires plus branchés."

Au total : 4 étoiles et 6 Bibs gourmands dans l'Yonne

On se consolera avec les deux Bibs gourmands décernés dans l'Yonne cette année. Cette distinction récompense les bonnes tables à « prix raisonnable », c’est-à-dire que le prix du repas ne doit pas dépasser 32 euros en province et 36 euros à Paris.

Le Soufflot à Irancy et Le Chastellux à Chastellux-sur-Cure sont distingués cette année. Deux restaurants s'ajoutent aux quatre tables Icaunaises qui avaient déjà un Bib : l'Auberge des Chenêts à Valloux, Le Morvan à Quarré les Tombes, Au fil du Zinc à Chablis et L'Auberge du Pot d'Etain à L'Isle Sur Serein.

Dans toute la région Bourgogne, il n'y a donc pas de nouveaux étoilés mais il y a un établissement qui perd son unique macaron, c'est "Le Montrachet" à Puligny-Montrachet, près de Beaune en Côte d'Or.

Dans toute la France, 70 restaurants ont été promus dans la sélection du Michelin 2017 : 57 obtiennent une étoile pour la première fois, 12 en ont gagné une deuxième. Et un seul établissement prend la récompense suprême, c'est à dire les trois étoiles : c'est Yannick Alléno pour son restaurant « Le 1947 » à Courchevel.