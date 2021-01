Inquiétude sur les sites Michelin de Loire et de Haute-Loire après l'annonce de suppressions de postes

Michelin annonce ce mercredi qu'il va supprimer jusqu'à 2.300 postes en France, sans départs contraints. Une mesure prise afin d'améliorer sa compétitivité, argumente le groupe, qui avait déjà supprimé 1.500 postes depuis 2017. Michelin avait également fermé deux sites de productions à La Roche-sur-Yon en Vendée et à Bamberg en Allemagne, mais là cette nouvelle annonce a surpris tout le monde.

La réorganisation devrait toucher tous les sites de production du groupe. L'usine de Roanne, dans la Loire, emploie 800 salariés et est spécialisée dans la fabrication de pneus haute performance pour les voitures haut de gamme. Forcément, depuis cette annonce ce mercredi matin, on se pose pas mal de questions sur les conséquences de ce plan comme l’explique Jérôme Lorton, le délégué du syndicat SUD.

"On ne sait pas combien de salariés seront impactés à Roanne" - Le syndicat SUD

"Aujourd’hui c’est difficile de dire ce qu’il faut craindre à partir du moment où ce sont des objectifs globaux qui reposent sur une volonté de rationaliser les effectifs" dit-il, "On ne sait donc pas combien de salariés seront impactés à Roanne. Il n’y a pas plus de crainte à Roanne que dans n’importe quel autre site de production. C’est la première fois que je vois derrière une annonce de ce type. Aucun investissement n'est chiffré dans le cadre de ce plan, qui n’est ni plus ni moins qu’un plan social".

L'entrée de l'usine Michelin de Roanne - -

Ce plan de réduction des effectifs chez Michelin se fera dit la direction sur la base de départs volontaires et départs anticipés en retraite. Florent Menegaux, le PDG du groupe, promet qu’il n’y aura pas de fermetures d’usine. Mais sur le site de Blavozy, en Haute-Loire, spécialisé dans la production de pneumatiques industriels, l'inquiétude domine parmi le 600 salariés du site. Hervé Bancel, le délégué CGT de l’usine Michelin de Blavozy.

"Nous avons appris les 2.300 suppressions de postes dans la presse" - Le délégué CGT de l'usine de Blavozy

"Michelin prône ce fameux dialogue social alors qu’il n’y est pas du tout, puisque nous avons appris les 2.300 suppressions de postes dans la presse, en même tant que les organisations syndicales était informées. On s’interroge bien sûr sur l’avenir du site de Blavozy" détaille-t-il, "Il y a sur le site de nouvelles technologies qui se mettent en place avec des machines plus récentes et de nouveaux procédés. L’entreprise essaye de nous rassurer avec ça mais pas complètement. De toute façon, on sait que ces procédés vont supprimer de l’emploi Nous une fois encore, on sera très vigilants en terme d’emploi parce que ces machines sont très vite démontées, on n’en a eu la preuve avec ce qui s'est passé à la Roche-sur-Yon".

L'entrée de l'usine Michelin de Blavozy - -

En parallèle de sa réorganisation du secteur des pneumatiques, Michelin a aussi entamé une diversification d’au moins 30 % de ses activités dans le secteur de l’énergie hydrogène, la production de pièces en impression 3D ou encore le recyclage de matières plastiques et promet des embauches dans ces secteurs dans les années à venir.

CARTE - Les sites Michelin en France