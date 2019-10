Le groupe Michelin a annoncé jeudi matin son intention de fermer son usine de La Roche-sur-Yon avant la fin 2020. Épilogue de plusieurs mois d'inquiétude et de baisse d'activité. Le site n'était plus compétitif.

Michelin va fermer son usine de La Roche-sur-Yon, qui emploie plus de 600 personnes

La Roche-sur-Yon, France

Michelin a annoncé jeudi matin son intention de fermer l'usine de La Roche-sur-Yon avant la 2020, elle était la dernière en France à produire des pneus de poids-lourds. Les 619 salariés ont été convoqués sur le site à 9 heures pour entendre une communication de la direction. Cette annonce était redoutée tant les inquiétudes étaient grandes. Cela fait des semaines que le personnel est dans l'attente, il y a quelques jours encore le PDG du groupe jugeait la situation du site "très préoccupante".

Accompagner le personnel

Dans un communiqué, Michelin affirme que sa priorité est l'accompagnement des salariés, le groupe donnera à chacun la possibilité de rester au sein de l'entreprise, il va proposer aux syndicats d'engager au plus tôt les négociations. Michelin indique par ailleurs qu'il lancera dans les prochaines semaines une "initiative ambitieuse" de transformation du site.

Un marché en berne

Le site Michelin de La Roche-sur-Yon est victime des difficultés du marché du pneu poids-lourd, il est devenu hyper concurrentiel et l'usine vendéenne n'est plus assez compétitive selon la direction. La production est donc en chute libre depuis des mois. Les différents plans de productivité adoptés ces dernières années et les efforts consentis par les salariés n'ont donc rien changé.

Mercredi, comme la semaine dernière, les syndicats avaient appelé les salariés à débrayer, ils ont accueilli sur le site l'avocat des "Conti", Fiodor Rilov, qui avait défendu les salariés de l'usine Continental fermée en 2009 dans l'Oise.