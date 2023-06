Michelin investit 700 millions d'euros pour devenir le leader européen des tissus et films techniques

Michelin poursuit son développement au delà du pneu. Alors que le volume de pneus Michelin est en baisse de plus de 6% en ce début d'année, les activités hors pneu augmentent de 5%. C'est dans ce contexte que le groupe vient de signer un accord avec l’IDI et Andera Partners (Pionnier du capital investissement en France) pour acquérir 100% de Flex Composite Group, le leader européen des tissus et films techniques, présent en Italie et en Belgique.

Pour cette acquisition, le groupe clermontois a déboursé 700 millions d'euros dans le cadre de son plan stratégique « Michelin in Motion » visant à atteindre 20 à 30% de ses activités hors pneu à horizon 2030.

Réalisant plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, et bénéficiant d’une solide rentabilité, FCG emploie près de 400 salariés dont une quarantaine dédiée à la R&D. Il bénéficie d’un réseau commercial mondial (Europe, Etats-Unis et Chine), et de six centres de production en Belgique et en Italie.

