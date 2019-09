Michelin : l'inquiétude des salariés de l'ancienne usine de Joué-lès-Tours venus poursuivre leur carrière en Vendée

Joué-lès-Tours, France

Alors que Michelin a annoncé la fermeture d'une usine en Allemagne, les 650 salariés du site de La Roche-sur-Yon, en Vendée, craignent de perdre leur emploi. La situation de cette usine spécialisée dans les pneus pour poids lourds est assez préoccupante. Elle subit également la pression exercée par de nouveaux concurrents chinois ces dernières années.

Parmi les employés, une quinzaine de salariés de l'ancienne usine de Joué-Lès-Tours, fermée en 2013, ne veulent pas revivre la même situation.

"C'est comme un traumatisme"

Si ces anciens de Joué-Lès-Tours préfèrent ne pas s'exprimer pour le moment, beaucoup sont inquiets assure Benoit Dugas, élu CGT sur le site de La Roche-Sur-Yon : "C'est comme un traumatisme. Ils savent ce qu'il peut se passer et ils ne veulent pas le revivre."

La mutation en Vendée n'a déjà pas été facile : "Ils ont déjà dû déménager et se reconstruire comme ils ont pu à La Roche-Sur-Yon. On leur avait fait des promesses mais aujourd'hui beaucoup ont du mal à dormir et viennent stressés au travail".

Pour l'heure, rien a été annoncé et l'usine continue de fonctionner même si elle a réduit sa production. Une situation qui laisse peu d'espoir pour la suite selon Benoit Dugas. Le syndicat demande par ailleurs plus de transparence de la part de la direction du groupe Michelin.